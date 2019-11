L'attaccante giallorosso ha parlato del possibile passaggio all'Inter nella scorsa estate, del rapporto con Fonseca e della fascia di capitano: ritratto di un leader ritrovato.

Quinta stagione alla Roma, un divorzio sfiorato in estate e la piena consapevolezza, a 33 anni, della propria centralità nel progetto tecnico giallorosso. Da "kloc", lampione, come lo chiamavano da piccolo per quel fisico da lungagnone tanto esile, a faro. Dell'attacco e dello spogliatoio. Edin Dzeko si è raccontato in un'intervista concessa a La Stampa, con vista sull'Italia: intesa come Nazionale, quella che la sua Bosnia affronterà domenica a Zenica, 70 chilometri dalla sua Sarajevo, e come Serie A, la sua realtà quotidiana dall'estate 2015.

Nel viaggio professionale che l'ha portato in Repubblica Ceca, Germania, Inghilterra e Italia il numero 9 della Roma ha sempre in mente le radici e i ricordi. Anche i peggiori ("Ma non amo parlare della guerra") lo legano indissolubilmente alla Bosnia ("I miei genitori, mia sorella, i miei amici: tutti vivono a Sarajevo. Anche per questo la nazionale mi dà un’emozione unica") ma il suo presente fa rima con la Capitale. Anche se la scorsa estate ha rischiato di rompere il legame tra Edin e i colori giallorossi.

Autore di 93 reti in 194 partite con la Roma, Dzeko è stato per diverse settimane affiancato all'Inter. Trattativa viva, presente, mai smentita dalle parti. Senza però approdare a conclusione. Le ragioni le spiega lo stesso attaccante:

Il mercato è troppo lungo, nel mio caso ha pesato. Con la testa ero ovunque, così nel primo giorno di ritiro ho parlato con Fonseca e gli ho detto che mi sentivo un giocatore della Roma. Se mi ritengo un nuovo acquisto? Sono più motivato e contento. Quando sei così rendi di più.

Roma, 6 reti nelle prime 15 presenze per Edin Dzeko

Dzeko su Fonseca: "Ha personalità ed è onesto"

Rudi Garcia, Luciano Spalletti, Eusebio Di Francesco, Claudio Ranieri e infine Paulo Fonseca. Cinque allenatori per (quasi) cinque stagioni in giallorosso, con una costante: Dzeko in gol con la Roma. Il 33enne bosniaco ha parlato del rapporto con il portoghese Fonseca, esaltandone le qualità umane ancor prima di quelle professionali:

Per entrare nella mia testa, un allenatore deve avere personalità ed essere onesto. Fonseca lo è: ti parla con schiettezza anche quando non giochi, sa dare importanza a tutti. Ci ha fatto capire che qui c’è un progetto, non siamo di passaggio. Dopo una partenza negativa, ci siamo ripresi. Perdere a Parma non ci voleva, ma questa società deve stare in alto.

Dzeko e De Rossi: alla Roma dal luglio 2015 al maggio 2019

"Con Totti e De Rossi più personalità. Capitano? Sono pronto"

Negli anni alla Roma, Dzeko ha vissuto addii importanti. Su tutti quelli di Francesco Totti e Daniele De Rossi, leader tecnici ed emotivi di uno spogliatoio in costante evoluzione. Il ruolo di guide ora tocca a Edin e altri compagni più esperti:

Con loro avevi più personalità in campo e fuori, si è perso qualcosa. Con me, Kolarov, Fazio, Mirante e Florenzi ci sono tanti giovani, ora sta a noi indirizzarli.

Proprio su Alessandro Florenzi si è focalizzata la riflessione dell'attaccante bosniaco. Da un mese a questa parte il laterale romano sembra ai margini del progetto tecnico di Fonseca: una sola presenza (da subentrante) nelle ultime cinque partite ufficiali tra Serie A ed Europa League. Risultato? La fascia di capitano è finita sempre più spesso sul braccio di Dzeko:

Quella fascia l’hanno indossata Totti e De Rossi, pesa. Ma sono pronto.

Dzeko e Zaniolo, compagni di squadra dall'estate 2018 a Roma

"Zaniolo non deve accontentarsi, ma deve essere grato alla Roma"

Lo sguardo di Dzeko è rivolto anche alla classifica, con la Roma sorpassata da Lazio e Cagliari in terza posizione nell'ultimo turno (Juve sempre favorita, ma l’Inter può impensierirla. Conte trasmette fiducia") e chiamata a spingere nuovamente sull'acceleratore anche grazie alla qualità di tanti giovani talenti: su tutti, Nicolò Zaniolo.

Il primo giorno in allenamento andava a mille. E così ha continuato. Il talento ce l’ha, ma deve migliorare. È un bravo ragazzo e deve essere grato alla Roma, ora non deve pensare al futuro. Magari un giorno andrà altrove, gli ho detto di guardare avanti e non accontentarsi mai.

"Non capisco cosa abbiano in testa i razzisti, allo stadio non li vogliamo"

Tappa finale dolorosa quanto necessaria dell'intervista concessa a La Stampa, quella sul razzismo. Nell’ultimo Roma-Napoli Dzeko è andato sotto la curva per zittire gli ululati contro Kalidou Koulibaly, interrotti dopo il suo intervento e quelli - ripetuti - dello speaker dello stadio Olimpico.