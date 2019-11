David Villa dice addio al calcio giocato. Lo ha annunciato lo stesso classe 1981 (38 anni il prossimo 3 dicembre), attualmente in forza al club giapponese Vissel Kobe in cui milita anche il connazionale Andrés Iniesta. Una decisione, questa, presa dopo aver acquistato un club negli Stati Uniti, il Queensboro.

Devo essere io a lasciare il calcio - ha dichiarato Villa - non voglio che sia il calcio a lasciare me. Erano anni che ci pensavo. Quando si arriva a una certa età, il ritiro può giungere in ogni istante. Ci ho pensato e ne ho parlato con i miei cari e ho capito che non è facile. Il corpo non ti avvisa. E quindi rinnovavo di anno in anno dopo aver visto cosa avevo combinato in stagione. E stavolta il pensiero che fosse il momento giusto mi è venuto più volte. È una decisione rischiosa quella che mi sono imposto e non certo una che si prende in un paio di giorni. Ma ne ho discusso con le persone che mi conoscono e mi vogliono bene e l’ho presa quest’anno