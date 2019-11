Il due volte campione mondiale è apparso a sorpresa in una puntata del talk show "WWE Backstage" dove avrà probabilmente un ruolo fisso. Aveva lasciato la compagnia nel 2014.

di Daniele Minuti - 13/11/2019 08:51 | aggiornato 13/11/2019 08:58

Il calendario degli show da non perdere per un fan WWE è fitto come non mai al momento, con RAW, NXT, NXT UK, 205 Live e Smackdown a riempire la settimana. Ma a quanto pare gli appassionati dovranno seguire con attenzione anche WWE Backstage d'ora in poi, dopo quello che è successo stanotte: CM Punk ha fatto il suo ritorno dopo 5 anni.

BREAKING: CM Punk appears on #WWEBackstage on @FS1 and says he'll be back next week. https://t.co/XRujmXuRMl — WWE (@WWE) November 13, 2019

Nel programma che ha debuttato da poco su Fox Sports 1, Renee Young e l'hall of famer Booker T analizzano quanto successo in settimana e parlano delle notizie più calde che circolano nel mondo della federazione di Stamford con una prospettiva più distaccata rispetto agli altri show.

Ma al termine della puntata, la presentatrice ha spiegato che WWE Backstage aveva bisogno di un grande debutto e appena questa frase è terminata nello studio è partita "Cult of Personality" dei Living Colour, ormai storica musica di entrata di CM Punk, che è arrivato davanti alle telecamere di uno show della federazione dopo 5 anni di assenza.

Il nativo di Chicago ha parlato direttamente in camera dicendo che sarà in studio anche la settimana prossima, di fatto ufficializzando le voci che lo volevano vicino alla firma per far parte del nuovo programma della WWE.

La notizia, anche se non significa che Punk tornerà a lottare (anche se nel wrestling nessun ritiro è mai definitivo), è comunque sorprendente visto che più volte si era espresso contro un suo possibile ritorno in compagnia. Va detto comunque che il suo rapporto lavorativo dovrebbe ufficialmente legarlo a Fox e non alla WWE.

Dopo aver lasciato il ring, Phil Brooks (vero nome di CM Punk) ha provato una breve carriera nel mondo delle arti marziali miste combattendo e perdendo entrambi i match. Attualmente è un commentatore per la Cage Fury Fighting Championships e ora sembra sul punto di iniziare una nuova carriera in uno show WWE come analista. Fra la soddisfazione dei fan che per 5 anni hanno continuato a cantare il suo nome sperando di rivederlo o quantomeno risentirlo.