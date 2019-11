L'attaccante italiano classe 2001 non ha ancora giocato in questa stagione con il Monaco: paga sei infortuni in 21 mesi.

13/11/2019

Un recente passato da golden boy, con la doppietta alla Lazio a 16 anni e 184 giorni con la maglia del Genoa che lo aveva portato in cima all'elenco dei giocatori più giovani a realizzare una doppietta nella storia della Serie A a settembre 2017, fino al dimenticatoio della Ligue 1 con la maglia del Monaco. Storia di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 partito dall'Italia alla conquista del calcio francese e scomparso dai radar del calcio del Principato.

Terzo più giovane marcatore della Serie A di tutti i tempi, grazie alla rete messa a segno all'Olimpico di Roma il 28 maggio 2017 in Roma-Genoa 3-2 a 16 anni e 72 giorni, dopo sei mesi di apprendistato in Liguria Pellegri era passato il 27 gennaio 2018 al Monaco per 31 milioni di euro, bonus inclusi. Cifre versate per un calciatore che doveva ancora spegnere 17 candeline, che sembravano valere un'investitura. Invece la storia per ora non sta premiando l'attaccante ligure.

Sul piano statistico, Pellegri ha fatto immediatamente irruzione nella storia della Ligue 1: 16 febbraio 2018, ingresso in campo contro il Digione e palma di più giovane esordiente con la maglia del Monaco degli ultimi 40 anni. Sei mesi dopo, il 26 agosto, per lui era arrivata anche la prima firma davanti al portiere avversario: rete nella gara di campionato persa 2-1 contro il Bordeaux. Inizio della consacrazione? No, primo passo verso una brusca frenata. Dopo due spezzoni di gara nel mese di settembre, un problema all'inguine lo costringe a saltare il resto della stagione. Una pellicola che il giovane Pietro non ha ancora saputo riavvolgere.

28 maggio 2017, Pellegri a contrasto con Daniele De Rossi in Roma-Genoa

Infortuni e postura, il calvario di Pellegri

Che l'avvicinamento ai 18 anni, compiuti a marzo, per Pellegri non sarebbe stato facile lo aveva anticipato un "no" forzato. Quello alla sua prima convocazione in Nazionale maggiore, con Roberto Mancini che lo aveva inserito a settembre 2018 nell'elenco dei convocati per le due sfide inaugurali della Nations League 2018-2019 contro Polonia e Portogallo. Un infortunio e addio azzurro.

Una convivenza, quella con gli stop, che da un anno a questa parte l'attaccante classe 2001 è costretto ad accettare. A frenarlo nell'ordine sono stati un problema all'inguine, poi una distorsione alla caviglia e ancora un'operazione agli adduttori nella primavera 2019. Problemi di un corpo che ha difficoltà ad adattarsi a una crescita così improvvisa? Fatica nell'accettare il confronto con il calcio dei "grandi"? Di fatto, Pellegri non mette piede in campo in partite ufficiali 25 settembre 2018: 45 minuti nel ko contro l'Angers. Poi tanta, troppa infermeria.

Pietro Pellegri, 6 presenze e una rete in 23 mesi al Monaco

Tante ipotesi, una sola certezza. Quel rientro in campo che sembrava prossimo a inizio settembre, quando Pellegri sembrava aver superato i guai fisici prima di fermarsi per uno scatto e un problema muscolare in allenamento, oggi è lontano. L'attaccante prosegue nel suo programma di recupero personalizzato per migliorare postura, tenuta e stabilità. In attesa di recuperare la leadership dell'attacco monegasco e nell'elenco delle promesse azzurre che il calcio italiano e Roberto Mancini attendono per il futuro.