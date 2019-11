L'attaccante norvegese scherza sul prezzo del suo cartellino.

di Redazione Fox Sports - 13/11/2019 18:59 | aggiornato 13/11/2019 19:04

È un classe 2000, ha 19 anni e in stagione ha collezionato 26 gol (6 nelle prime tre partite in assoluto giocate in Champions League) e 6 assist in 18 presenze. Si chiama Erling Haaland e ormai non ha bisogno di presentazioni. Grazie a questo ragazzone norvegese di 1 metro e 94, il Salisburgo sogna in grande e si prepara a ricevere offerte da capogiro dai top club di tutta Europa.

Ma quanto può valere Haaland? In Austria dicono fino a 100 milioni di euro. Lui, invece, al giornalista che gli chiedeva se avesse potuto comprarlo per 30 milioni di euro, ha risposto così:

No, devi pagare di più. 40?, 50?. Per te farò un prezzo speciale, diciamo 60

E pensare che lo scorso gennaio sarebbe potuto finire alla Juventus. Ma lui, dopo aver detto al Molde, ha preferito il Salisburgo: