Il capitano giallorosso potrebbe andar via già nella sessione invernale: primi colloqui con i viola, Inter e Lione alla finestra. E Ferrero spera: "Lo vorrei alla Sampdoria".

0 condivisioni

di Daniele Minuti - 13/11/2019 17:34 | aggiornato 13/11/2019 17:39

Le strade di Alessandro Florenzi e della Roma sembrano essere sempre più vicine a separarsi, forse già nella sessione invernale di calciomercato: il capitano della squadra giallorossa è ormai l'ultima scelta del suo tecnico Fonseca e nonostante sia stato mandato in panchina nelle ultime 4 partite, è stato comunque convocato in Nazionale dal ct Roberto Mancini.

L'allenatore dei capitolini ha provato a minimizzare la situazione del numero 24 che è però particolarmente scontento per essere stato sorpassato nelle gerarchie sia da Spinazzola che da Cetin come dimostrato anche nell'ultima sfida di campionato col Parma.

Ma nonostante le rassicurazioni di Fonseca, la pazienza di Florenzi è vicinissima a terminare e se la situazione continuerà a essere questa anche dopo la pausa della Serie A, l'addio potrebbe concretizzarsi già nel calciomercato di gennaio.

Florenzi può lasciare la Roma già nella sessione di gennaio

Roma, Florenzi può essere ceduto a gennaio: contatti con la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il terzino ha deciso che farà di tutto per giocare con continuità in modo da non rischiare il posto in Azzurro in vista degli Europei che si disputeranno in estate. Per questo sono stati già avviati i primi contatti con la Fiorentina.

I viola, che pochi mesi fa provarono l'assalto a De Rossi, vorrebbero Florenzi già a stagione in corso e nonostante sia il capitano della Roma non ci sarebbe grande opposizione da parte della società (visto il suo stipendio) e dell'allenatore che lo ha ormai messo in fondo alle gerarchie.

Anche l'Inter e il Lione sono molto interessate a lui, specialmente i nerazzurri con Conte grande estimatore dai tempi in cui allenava l'Italia. Oggi inoltre sono arrivate al Corriere dello Sport le dichiarazioni di un grande tifoso giallorosso come il presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.

Se mi piacerebbe averlo alla Samp? Magari...

Per capire come evolverà la situazione servirà aspettare la fine della pausa del campionato e le scelte di Fonseca al ritorno di Florenzi a Trigoria. Ma la Roma rischia di salutare ancora una volta il suo capitano, come successo con De Rossi pochi mesi fa.