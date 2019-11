Il croato, tornato in Bundesliga dopo l'esperienza all'Inter, vorrebbe restare in Baviera anche in futuro: "Il mio obiettivo è giocare altri 7-8 anni".

di Franco Borghese - 13/11/2019 14:12 | aggiornato 13/11/2019 14:17

Un buon inizio, non eccezionale ma soddisfacente. L'inizio dell'avventura di Ivan Perisic al Bayern Monaco, tutto sommato, è positiva. In 10 partite (fra Bundesliga e Champions League) disputate con la maglia dei bavaresi, il croato ha segnato tre gol, servendo anche tre assist vincenti per i compagni. Considerando le difficoltà della squadra in questo avvio di stagione e anche che i titolari sono Gnabry e Coman, l'apporto dell'esterno arrivato dall'Inter durante l'ultima sessione di calciomercato è positivo.

Inter e Bayern Monaco hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso (sono 5 i milioni di euro sborsati dai bavaresi) con diritto di riscatto fissato a 20 milioni. Una soluzione che ha permesso ai nerazzurri di liberarsi di un giocatore che da troppo tempo aveva il mal di pancia e ai tedeschi di sistemare la situazione sugli esterni trovando un'alternativa valida a Coman e Gnabry, rimasti senza panchinari dopo gli addii di Arjen Robben (che si è ritirato) e Franck Ribery (passato alla Fiorentina a parametro zero).

Per questo la trattativa di calciomercato la scorsa estate si è chiusa senza troppi intoppi. Nei prossimi mesi però i due club dovranno aggiornarsi per decidere il futuro di Perisic. Il coltello dalla parte del manico, in tal senso, ce l'ha il Bayern Monaco che con un esborso relativamente contenuto può confermare il giocatore.

Perisic è stato uno degli acquisti del Bayern Monaco nell'ultima sessione di calciomercato

Calciomercato, Perisic parla del futuro: "Credo che il Bayern Monaco possa riscattarmi"

Intervistato da 51 (il magazine ufficiale del Bayern Monaco, chiamato così per richiamare il numero del civico dell'indirizzo della sede ufficiale) Perisic ha parlato del proprio futuro, ammettendo di sperare che i bavaresi decidano di riscattarlo durante la prossima finestra di calciomercato:

Ritengo possibile che il Bayern decida di riscattarmi. Per ora a Monaco è tutto meraviglioso, ma non voglio guardare troppo in là. Per il momento sono in prestito fino a fine stagione, poi vediamo se effettivamente verrà esercitato il diritto di riscatto oppure no. Un passo dopo l'altro, giorno per giorno, vedremo cosa accadrà

A febbraio Perisic spegnerà 31 candeline, età nella quale, specie per gli esterni, spesso comincia la fase calante della carriera. Gli spunti cominciano a diminuire, così come la freschezza fisica.

Ho 30 anni, so che per gli sportivi è un'età pericolosa, ma non mi sento vecchio. Il mio piano è quello di giocare altre 7-8 stagioni

Almeno un altro paio vorrebbe giocarle con il Bayern Monaco. Perisic è convinto di meritarlo dopo l'impatto che ha avuto sulla squadra. Non eccezionale, ma comunque soddisfacente.