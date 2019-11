Modric: "L'Italia mi piace e seguo sempre la Serie A"

Non cerchiamo rivincite, vogliamo giocare una grande partita in casa contro di loro. Sarà un bellissimo match e spero che si possa giocare bene e vincere perché possiamo ancora arrivare primi nel girone. Per noi sarebbe importante ed è quello che vogliamo

Vedremo chi vincerà. Sono rimasti in pochi candidati, ma non so chi avrà la meglio. Lo scopriremo fra qualche settimana. Io intanto sono oroglioso di aver vinto il Golden Foot e felice di godermi questa serata

L'Italia mi piace, è vicino alla Croazia. Seguo la Serie A perché ho molti compagni di Nazionale che ci giocano. Poi gli italiani sono fantastici e hanno una mentalità simile a noi croati. Vedremo se un giorno potrò giocare in Italia, non posso parlare di questo perché sono un giocatore del Real Madrid, mi piace stare nel Real e per adesso vedo il mio futuro solo lì

Luka Modric vince il Golden Foot 2019 (rassegna calcistica monegasca arrivata alla sua 17ª edizione) battendo fuoriclasse del calibro di Cristiano Ronaldo, Lione Messi e Robert Lewandowski, solo per citarne alcuni. Poi a Sky Sport il centrocampista croato ha parlato di un possibile arrivo in Serie A:

