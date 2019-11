L'ex ct della Turchia elogia il lavoro di Maurizio Sarri e la gestione del caso Cristiano Ronaldo.

di Marco Ercole - 13/11/2019 08:23 | aggiornato 13/11/2019 08:31

Lo conosce bene avendolo allenato allo Shakhtar Donetsk, così come sa benissimo come funzioni il calcio italiano. Il parere di calciomercato di Mircea Lucescu su Willian è di conseguenza di un certo valore, soprattutto se, come avvenuto nel corso della sua intervista a Tuttosport, lo consiglia alla Juventus:

A Willian, che è a fine contratto con il Chelsea, farebbe bene una nuova esperienza dopo tanti anni a Londra e la Juve sarebbe l'ideale.

Secondo quanto riportato oggi da Tuttosport, sarebbe in atto un blitz a Londra per lui da parte del club bianconero. Ma probabilmente il giocatore non interessa solo alla Juventus. Come riportato oggi da Mundo Deportivo, infatti, anche il Barcellona starebbe facendo più di un pensierino di calciomercato sull'esterno d'attacco brasiliano in scadenza di contratto.

Calciomercato Juventus, Lucescu consiglia Willian

L'intervento dell'allenatore romeno, ex ct della nazionale turca, è poi proseguito per andare a parlare di un altro suo pupillo di quei tempi in Ucraina, l'attuale giocatore della Juventus Douglas Costa:

È un campione che va coccolato e deve sentirsi importante per rendere al massimo. Sarri è bravissimo con lui. Le ultime magie di Douglas non mi stupiscono, lo conosco benissimo e da troppo. Ribadisco: a livello di qualità non ha nulla da invidiare a Mbappé.

C'è modo anche di elogiare il lavoro di Maurizio Sarri: