Il centrocampista tedesco è sempre più lontano dai bianconeri: lo vogliono Barcellona e PSG

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/11/2019 12:15 | aggiornato 13/11/2019 12:21

La storia tra Emre Can e la Juventus potrebbe presto finire. Arrivato in bianconero a parametro zero nell'estate del 2018, il centrocampista tedesco classe 1994 è finito ai margini del nuovo progetto targato Maurizio Sarri. L'ex Liverpool non è stato neanche inserito in lista Champions, una decisione che non ha ancora mandato giù. Motivo per cui la sua volontà, riporta Sport, è quella di cambiare aria - magari già a gennaio - e tornare ad essere protagonista.

Sul 25enne, che ha collezionato appena 4 presenze in stagione (per un totale di 150' giocati), ci sono due big come PSG e Barcellona, disposte a offrire alla Juve fino a 50 milioni di euro. I blaugrana avrebbero scelto l'ex Liverpool per rimpiazzare il partente Rakitic. Nella corsa a Emre Can potrebbe inserirsi anche il Manchester United, che ha bisogno di rinforzare un reparto privo ormai da tempo dell'infortunato Paul Pogba.