13/11/2019 08:53

La brutta battuta d'arresto con il Cagliari non ha spento di certo il progetto ambizioso della Fiorentina di Rocco Commisso. Il presidente viola sta continuando a lavorare per far crescere il suo gioiellino e, come riportato da Repubblica, starebbe già pensando alle prossime mosse di calciomercato.

Si parla più che altro di giugno, ma se dovesse nascere l'opportunità potrebbe rivelarsi utile anche la finestra di gennaio. Di certo c'è che nel mirino del club gigliato sarebbero finiti un bel po' di giocatori, nomi in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa attualmente guidata da Vincenzo Montella.

Calciomercato, Fiorentina su Strootman

Ai due di vecchia data e già seguiti la scorsa estate, cioè De Paul dell'Udinese e Berge del Genk, si è aggiunto infatti anche quello di Kevin Strootman, ex della Roma adesso al Marsiglia.

Sul centrocampista olandese hanno chiesto informazioni pure Milan e Inter nei mesi passati, il suo ritorno in Serie A nella prossima sessione di calciomercato non è affatto da escludere.

La Fiorentina vuole provare a inserirsi, per realizzare un altro colpo di calciomercato da regalare alla squadra e ai tifosi. La formula potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, anche perché la "lavatrice", come veniva soprannominato a Roma, sarebbe ben felice di tornare in Italia.