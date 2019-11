Barcellona, vitalizio per gli ex calciatori

La norma era stata introdotta durante la presidente di Joan Laporta.

Se entri nella storia di un club e lo porti ai vertici del calcio europeo, allora ti meriti un riconoscimento che vada oltre il mero e banale "premio" per la vittoria. Questo perlomeno è quello che deve aver pensato l'ex presidente del Barcellona, Joan Laporta.

Secondo lui, infatti, i giocatori del club catalano capaci di diventare campioni d'Europa, avrebbero meritato molto di più, un riconoscimento simbolico per il resto della loro vita, una sorta di vitalizio come quello che viene riconosciuto ai parlamentari.

A raccontarlo è stato Juan Carlos Heredia, ex calciatore del Barcellona che vinse la Coppa delle Coppe con Cruyff:

Quando il Barça ha vinto a Roma la Champions League, l’ex presidente Laporta annunciò che tutti coloro che avevano vinto in Europa con la maglia del suo club indosso avrebbero ricevuto un vitalizio, cosa poi che si è realmente verificata.

L'argentino naturalizzato spagnolo ha parlato di questo aspetto in un'intervista a The Tactical Room, argomentando ancora di più il discorso e spiegando che questo non avrebbe riguardato solo coloro che avevano vinto durante la gestione Laporta, ma che la "norma" introdotta sarebbe stata retroattiva:

Laporta ha promesso questa cosa anche per tutti i trionfatori del passato e la promessa è stata mantenuta.

Di conseguenza, considerati i successi ottenuti dal Barcellona in passato, sono oltre 250 i giocatori a ricevere tale riconoscimento dal club. O che almeno lo hanno ricevuto durante la gestione Laporta. Se i suoi successori, Rosell e Bartomeu, abbiano "sposato" la stessa visione del loro predecessore, infatti, per il momento non è dato sapersi.