Il centrocampista croato si è detto scontento della sua situazione al Barcellona.

di Redazione Fox Sports - 13/11/2019 10:57 | aggiornato 13/11/2019 11:01

No, non è felice Ivan Rakitic. E non lo nasconde. In questa stagione il centrocampista del Barcellona (ha un contratto in scadenza nel 2021) ha collezionato appena 10 presenze (di cui una sola dal 1') e un assist tra Liga e Champions League. Troppo poco per chi ha 31 anni e vuole ancora vestire i panni del protagonista.

Mi hanno tolto il pallone - ha dichiarato Rakitic a "Universo Valdano" - e sono triste. Rispetto le decisioni del tecnico di qualunque squadra. Io in questi anni ho dato molto al Barcellona e voglio andare avanti a divertirmi: ho 31 anni, non 38. Mi sento nel pieno della forma. Mia figlia quando le tolgono un giocattolo diventa triste. Al momento io mi sento nello stesso modo. Mi hanno tolto il pallone e sono triste

Con l'ipotesi rinnovo più lontana che mai, è logico pensare che a fine anno le strade del Barcellona e di Rakitic si divideranno. Sul giocatore ci sono PSG, Inter e Juventus, ma con ogni probabilità le pretendenti aumenteranno.