ATP Finals di Londra: Federer supera Berrettini, Thiem batte Djokovic

Matteo Berrettini è eliminato dopo una partita persa in modo più che onorevole contro Roger Federer

di Diego Sampaolo - 13/11/2019 00:06 | aggiornato 13/11/2019 10:11

Roger Federer ha battuto Matteo Berrettini con il punteggio di 7-6 (7-2) 6-3, dopo 1 ora e 18 minuti di gioco rimanendo in corsa per la qualificazione alle semifinali nel Gruppo Bjorn Borg alle ATP Finals di Londra.

Federer ha vinto la cinquantottesima partita su diciassette partecipazioni nella sua carriera alle ATP Finals. Federer e Berrettini si sfidavano per la seconda volta in questa stagione quattro mesi dopo gli ottavi di finale del torneo di Wimbledon dove lo svizzero si impose agevolmente per 6-1 6-2 6-2 in appena 74 minuti. Questa volta il trentottenne svizzero ha dovuto faticare molto di più per battere l’azzurro. Matteo Berrettini:

Ho avuto le mie chance, quando ho avuto tre palle break nel secondo set. Sono andato sul 30-30 sul suo servizio un paio di volte nel primo set, ma lui ha messo due ace e io ho sbagliato una risposta di pochi centimetri. Non ho giocato il mio miglior tie-break, ma lui ha servito molto bene. Credo di aver dato il mio meglio.

La vittoria di Dominic Thiem su Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-7 (5-7) 6-3 7-6 (7-5) nel miglior match del torneo finora giocato, ha decretato l’eliminazione di Berrettini dalle semifinali. Per mantenere vive le speranze di qualificazione Berrettini avrebbe dovuto sperare in una vittoria di Djokovic su Thiem in due set. Thiem ha centrato la qualificazione per la semifinale come primo in classifica dopo aver battuto Federer e Djokovic, che si sfideranno in un vero e proprio spareggio da dentro o fuori per assegnare il secondo posto.

Nei match del torneo di doppio Raven Klaasen e Michael Venus sono i primi a qualificarsi alle semifinali grazie al successo su Lukasz Kubot e Marcelo Melo con il punteggio di 6-3 6-4. Nel match pomeridiano gli statunitensi Rajeev Ram e Joe Salisbury hanno vinto il loro primo match di questo torneo battendo Ivan Dodig e Filip Polasek con il punteggio di 6-3 3-6 10-6.