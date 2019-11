Intanto Ronaldo è pronto a scendere in campo con la maglia del Portogallo e sembra quindi in condizione di giocare nonostante il problema al ginocchio che si porta dietro da qualche giorno.

Ronaldo non dribbla un avversario da tre anni? Questa è una cavolata assurda. E voglio anche aggiungere che se Dybala non avesse fatto gol tutti avrebbero criticato la scelta di Sarri. L'Italia è questa, meno competenza e tanta polemica

