Ancora a Manchester, l'episodio di Raw che è stato registrato in parte alla SNHU Arena, nelle ore successive a quello di SmackDown

12/11/2019

La WWE è ancora a Manchester, l'episodio di Raw che vi stiamo per raccontare è stato registrato in parte alla SNHU Arena, nelle ore successive a quello di SmackDown. I due show sono dunque inevitabilmente collegati dal filo conduttore dell'invasione di NXT in vista di Survivor Series.

Le stelle di entrambi i roster sono infatti salite sul ring subito dopo aver preso parte all'evento WWE2K20, regalando al pubblico inglese (che ha riempito il palazzetto) lo spettacolo del wrestling statunitense.

Dopo la scelta di Seth Rollins come primo membro del Team Raw a Survivor Series, in programma stasera altri nomi che andranno a completare la squadra del roster rosso. E poi ci sarà Becky Lynch, che parlerà del Triple Threat Match che la vedrà affrontare la campionessa di SmackDown, Bayley, e quella di NXT, Shayna Baszler.

WWE Raw Manchester 11 novembre 2019

Sempre in programma per questa puntata di SmackDown da Manchester una difesa del titolo da parte delle Kabuki Warriors, così come un intervento di Lana per parlare del suo triangolo amoroso con Rusev e Bobby Lashley. Non ci resta che raccontare la puntata come sempre qui, su WWE-ek Raw, la rubrica sul wrestling a cura di FOXSports.it, con WWE News e Highlights dello show.

Becky Lynch apre lo show

La campionessa di Raw mette nel mirino le prossime avversarie a Survivor Series, ma è anche pronta per fare coppia con Charlotte stasera e sfidare per il titolo le campionesse femminili, Asuka e Kairi Sane.

Kabuki Warriors (c) vs Becky Lynch e Charlotte

Le giapponesi si confermano detentrici del titolo, perché durante il match Shayna Baszler si presenta a bordo ring per assistere al match. Questa viene attaccata a sorpresa da Bayley, dando vita a una rissa che distrae Becky e permette ad Asuka di prendere il pin vincente.

Drew McIntyre vs Sin Cara

Match sproporzionato fisicamente, ma soprattutto nella prima fase Sin Cara riesce a tenere testa allo scozzese. Drew McIntyre però prende rapidamente il sopravvento e va a chiudere con facilità.

R-Truth vs Samir Singh (c) e Sunil Singh

Handicap Match con in palio il titolo 24/7, terminato in un no contest quando i Singh Brothers scappano nel backstage, rincorsi da R-Truth.

Seth Rollins lancia la sfida, risponde l'Imperium

Seth Rollins, non accolto benissimo (eufemismo) dal pubblico di Manchester, parla dei suoi obiettivi e della prossima sfida alle Survivor Series con NXT (osannato invece dal pubblico). Poi lancia una sfida al migliore del Regno Unito. E si presenta WALTER, campione di NXT UK, accompagnato dal resto dell'Imperium (l'italiano Fabian Aichner, Marcel Barthel e Alexander Wolfe).

Seth Rollins vs WALTER

La bella sfida termina anzitempo per via dell'invasione del ring da parte del resto dell'Imperium, che dà vita così a un pestaggio 4 contro 1. A salvare Seth Rollins ci pensano gli Street Profits e Kevin Owens (accolto da un vero boato). Ne nasce così un match 4 contro 4.

Seth Rollins, Kevin Owens e gli Street Profits vs Imperium

Al termine di un gran bel match, la fazione di Raw riesce ad avere la meglio sulla stable dominante di NXT UK.

Randy Orton, colpo di scena nel backstage

Mentre l'O.C. si confronta con Ricochet e Humberto Carrillo nel backstage, AJ Styles invita i due a trovare un partner per fare un tre contro tre. A sorpresa arriva Randy Orton, che si schiera dalla parte dei due face. Intanto Aleister Black lancia la sua sfida.

Andrade vs Cedric Alexander

Match spettacolare tra Andrade e Cedric Alexander, vinto da "El Idolo".

Clamorosa rivelazione di Lana

Lana arriva sul ring e nel suo lungo sfogo contro Rusev annuncia di essere incinta di nove settimane e che il padre è proprio il bulgaro, visto che la relazione con Bobby Lashley è iniziata solo da 7 settimane. Arriva sul ring il Bruto Bulgaro, che sente puzza di bruciato ma ascolta le parole della moglie. Alla fine però viene aggredito da Lashley, che poi prende Lana e la porta nel backstage.

Erick Rowan vs Soner Dorsun

Erick Rowan, che porta con sé qualcosa nascosto sotto un asciugamano, si sbarazza in poco tempo di un wrestler locale.

Viking Raiders vs Mark Andrews e Flash Morgan Webster

Altro bel match, dei campioni di coppia di Raw che affrontano e sconfiggono il tag team di NXT UK composto da Mark Andrews e Flash Morgan Webster.

Humberto Carrillo, Ricochet e Randy Orton vs O.C.

Nonostante una forte tensione tra Randy Orton e Ricochet durante il match (con continui sguardi preoccupanti di The Viper), a vincere è il trio completato da Humberto Carrillo, che va a chiudere l'incontro dopo una RKO su AJ Styles (che però inizialmente sembrava indirizzata a Ricochet).