La competizione è stata completamente rinnovata: andrà in scena a Gedda, in Arabia Saudita, e prevederà una Final Four a cui prenderanno parte Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Valencia.

di Simone Cola - 12/11/2019 09:40 | aggiornato 12/11/2019 09:45

Si può dire senza ombra di dubbio che il futuro, nel calcio, sia definitivamente arrivato anche in Spagna. In attesa di capire se e quando la Liga potrà scendere in campo negli Stati Uniti, con l'obiettivo di conquistare il pubblico americano, la federcalcio spagnola cambia la Supercoppa di Spagna per la seconda volta in due anni, mettendo nuovamente mano alla formula di un trofeo che per ben 32 anni si era mantenuta quasi immutabile e che invece finisce per adattarsi ai tempi che corrono.

Se l'edizione 2018 aveva visto Barcellona e Siviglia sfidarsi a Tangeri, Marocco, in una gara secca che aveva spezzato la tradizione della doppia finale di andata e ritorno - scelta presa per mettersi in linea con gli altri Paesi UEFA - quella del 2019 andrà invece in scena dall'8 al 12 gennaio 2020 e vedrà la partecipazione di ben quattro squadre: ai vincitori di Liga e Coppa del Re, Barcellona e Valencia, andranno infatti ad aggiungersi i due club di Madrid, Atletico e Real, arrivati rispettivamente in seconda e terza posizione nell'ultimo campionato.

Una vera e propria Final Four che verrà giocata a Gedda, in Arabia Saudita, e che frutterà alle squadre impegnate e alla federcalcio iberica la bellezza di oltre 50 milioni di euro. A tanto infatti ammonta la cifra garantita dagli organizzatori, che riconosceranno circa 12 milioni di euro a testa alle due finaliste e 9 alle semifinaliste sconfitte, una vera e propria pioggia di milioni considerando che Barcellona e Siviglia avevano incassato a Tangeri, appena un anno fa, circa 3 milioni.

Supercoppa di Spagna, il Barcellona insegue il successo numero 14

Sorteggiato nella giornata di ieri il calendario, che ha stabilito come mercoledì 8 gennaio 2020 saranno Real Madrid e Valencia a sfidarsi nella prima semifinale, che sarà seguita il giorno successivo dallo scontro tra i campioni di Spagna del Barcellona e l'Atletico Madrid del Cholo Simeone. La finale andrà in scena domenica 12 gennaio e assegnerà l'edizione numero 34 della Supercoppa di Spagna, competizione nata nel 1982 e che fu vinta per la prima volta dalla Real Sociedad. Si sarebbe trattato di uno degli ultimi acuti del club basco, che da allora non è più tornato a giocarsi il trofeo.

Pur vincendo la Coppa del Re del 1986, infatti, la Real Sociedad non riuscì ad accordarsi con i campioni di Spagna dell'epoca del Real Madrid, che del resto già l'anno precedente avevano avuto le stesse difficoltà con il Real Saragozza: per due stagioni consecutive la Supercoppa di Spagna non fu dunque disputata, finendo successivamente per essere un affare tra le big del calcio iberico. Al momento il Barcellona guida la classifica all-time, avendo preso parte alla gara in 23 occasioni su 33 alzando al cielo il trofeo 13 volte.

L'ultima lo scorso 12 agosto 2018, quando le reti di Piqué e Dembelé sancirono il 2-1 in rimonta ai danni del Siviglia, passato in vantaggio nei primi minuti di gioco con Sarabia. Si sarebbe trattato del sesto successo blaugrana nelle ultime 10 edizioni di un trofeo che nello stesso periodo di tempo ha visto Messi e compagni scendere sempre in campo tranne che nel 2014, quando la Supercoppa fu assegnata al termine di un acceso doppio confronto tra Atletico e Real Madrid. A Gedda i campioni di Spagna proveranno a ripetersi ancora una volta.