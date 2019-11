Sono ben tredici i calciatori di Serie A che non prenderanno parte alla 13^ giornata di Serie A

di Redazione Fox Sports - 12/11/2019 14:09 | aggiornato 12/11/2019 14:14

Sono state rese note le decisioni del Giudice sportivo Gerardo Mastrandrea in merito alla 12ª dodicesima giornata di Serie A. Sono ben tredici i giocatori squalificati per un turno: si tratta di Ruslan Malinovskyi dell'Atalanta (per "doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"), Ales Mateju del Brescia (per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario"), Hernani del Parma, Mattia Bani del Bologna, Ismael Bennacer e Hakan Calhanoglu del Milan, Gaetano Castrovilli ed Erick Pulgar della Fiorentina, Thiago Cionek e Nenad Tomovic della Spal, Danilo del Bologna, Rodrigo Becao e Stefano Okaka dell’Udinese. Due, infine, le giornate di squalifica che dovrà scontare - oltre a un'ammenda di 5 mila euro - Giuseppe Pondrelli, responsabile dei preparatori atletici del Torino, espulso durante la gara contro il Brescia "per avere, al 30° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, nonché per avere, all’atto del provvedimento di espulsione, rivolto al Quarto Ufficiale un epiteto insultante".