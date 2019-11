Serie A, Balotelli: patente sospesa in Svizzera

Balotelli, multa e patente sospesa per tre mesi in Svizzera

Oltre a questo provvedimento, il giocatore del Brescia sarà costretto anche a pagare una multa di 100 franchi svizzeri, l'equivalente di 91 euro. Insomma, se Mario dovesse decidere di fare una toccata e fuga in Svizzera, farà bene a prendersela un po' più con calma, evitando eccessi di velocità o altre infrazioni al codice della strada. Non farebbero altro che aggravare la sua posizione.

Come riportato dal foglio ufficiale odierno del Canton Ticino, Mario Balotelli è stato sospeso dalla guida in Svizzera dal 31 dicembre al 30 marzo, una decisione che risale al 30 ottobre scorso e che arriva direttamente dalla sezione della circolazione di Camorino.

Se volesse andare in Svizzera, ad esempio, (Brescia e Lugano distano appena 150 chilometri), dovrà valutare bene il modo con il quale muoversi ed eventualmente spostarsi. Super Mario potrebbe tranquillamente andare, infatti, ma dovrà prestare un po' più attenzione alla guida, visto che ha appena ricevuto tre mesi "di squalifica" in territorio svizzero.

Non è arrivata la convocazione in Nazionale, così Mario Balotelli potrà trascorrere questa sosta continuando ad allenarsi con il Brescia per preparare al meglio il ritorno in Serie A. L'attaccante magari potrà concedersi anche qualche ora di relax, ma dovrà stare molto attento a scegliere la meta della potenziale "mini-vacanza".

