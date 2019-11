"Non cerco alibi, mai nella vita". Così ha parlato Paolo Montero, ex difensore della Juventus che oggi veste i panni dell'allenatore della Sambenedettese, nona nel Girone B di Serie C. Prima della partita vinta 2-0 sul Rimini, l'uruguaiano aveva risposto così a chi gli parlava di torti arbitrali subiti:

Che vuoi che ti dica? Che vuoi che ti dica? Non la penso come te, sai perché? Perché non cerco alibi, non è una visuale da allenatore, è una visuale di vita, perché questo va oltre il calcio. Io non sono così grazie al calcio, nella vita non bisogna cercare alibi. Non mi fa onore, è come bisogna essere. Io sono fatto così