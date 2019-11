Roma, un patto tra i giocatori per non lasciare il club

Con il rientro di Pellegrini e Mkhitaryan, tornerà in difesa - al fianco dell'ormai inamovibile Smalling - Gianluca Mancini, che tanto bene ha fatto nell'insolita veste di centrocampista. E intanto sono da valutare le condizioni di Leonardo Spinazzola, uscito per un problema muscolare durante la partita persa contro il Parma.

L'italiano e l'armeno non giocano da Lecce-Roma dello scorso 29 settembre: il primo rimediò la frattura del quinto metatarso del piede destro, il secondo una lesione tendinea dell'adduttore della gamba destra. Entrambi ora stanno lavorano duramente a Trigoria per ritrovare in fretta la miglior condizione possibile.

L'infermeria della Roma inizia pian piano a svuotarsi. Sono infatti da considerare recuperati Lorenzo Pellegrini ed Henrikh Mkhitaryan, che dopo due mesi di stop hanno smaltito i rispettivi infortuni e saranno pronti a scendere nuovamente in campo dopo la sosta per le nazionali.

Il tecnico giallorosso riabbraccia due pedine fondamentali che saranno pronte a scendere in campo dopo la sosta per le Nazionali.

