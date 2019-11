L'allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky Sport in quel di Nyon, a margine dell'Elite Club Coaches Forum. Quando gli è stato chiesto di Alessandro Florenzi, finito ai margini, risponde:

Non c'è nessun caso Florenzi. È tutto normale. Le parole di Mancini? La sua è un'opinione, per me Florenzi è molto importante, è un’opzione in questo momento. Ma garantisco che non c'è nessun problema