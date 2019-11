Il talento del PSG resta tra gli obiettivi n.1 dei Blancos, pronti a far follie pur di assicurarselo: e dalla capitale francese arrivano voci di un'offerta montre.

di Massimiliano Rincione - 12/11/2019 14:26 | aggiornato 12/11/2019 14:31

Kylian Mbappé non è mai uscito dai radar del Real Madrid. Nonostante l'arrivo di un Luka Jovic non esattamente ambientatosi alla grande - dopo una spesa estiva di circa 60 milioni di euro - e quello di un Eden Hazard che, dopo un anno, avrebbe dovuto prendere il posto che fu di Cristiano Ronaldo tra i Galacticos, i progetti per il reparto offensivo a disposizione di Zinedine Zidane sembrano tutto fuorché fermi. Questo perché, nonostante gli svariati tentativi, la pista Neymar non ha mai preso realmente corpo, con il giocatore tentato più da un eventuale ritorno al Barcellona ma al momento "bloccato" a Parigi in attesa che i due club trovino un accordo in vista delle prossime sessioni di calciomercato.

Un accordo che potrebbe non veder mai la luce, quantomeno in tempi brevi e sia per quanto riguarda il Barcellona che per lo stesso Real Madrid. Proprio per questo i Galacticos avrebbero spostato il mirino su un pallino del presidente Florentino Perez, militante nella medesima squadra di Neymar con cui condivide l'attacco del PSG. Mbappé, infatti, è tornato ad essere tra gli obiettivi n.1 dei Blancos: non che sia mai stato messo in secondo piano, s'intende, ma con la necessità di fornire un'eredità ad una squadra che prima o poi saluterà il sempreverde Karim Benzema le priorità parrebbero essere tornate tutte sull'ex Monaco.

Addirittura, stando a quanto riferito da Le Parisien, il Real Madrid sarebbe pronto a spingersi fino a 400 milioni pur di arrivare al talentuoso classe 1998. D'altronde, non è certo un mistero come Florentino Perez abbia spesso provato ad assicurarsi le prestazioni del francese, sbattendo però di fronte al muro di un PSG che non aveva lasciato spiraglio alcuno in merito ad una possibile trattativa. Situazione che potrebbe cambiare di fronte a cifre del genere, che potrebbero stuzzicare anche il ricchissimo club di proprietà di Nasser Al-Khelaifi. Il giocatore, dal canto suo, non disdegnerebbe affatto una esperienza tra i Blancos, a coronamento di un'inizio di carriera che lo ha già consacrato tra gli attaccanti più forti dell'intero panorama attuale.

Kylian Mbappé, nella foto in azione contro il Real Madrid, resta uno degli obiettivi dei Blancos per il futuro prossimo.

Real Madrid: Mbappé sarebbe l'acquisto più caro della storia

Qualora l'indiscrezione del giornale transalpino fosse confermata, Mbappé potrebbe concretamente diventare l'acquisto più caro della storia del calcio: tale record, al momento, è detenuto dal PSG proprietario del suo cartellino, che nell'estate del 2017 spese 222 milioni per acquistare il già citato Neymar. Seguono a ruota proprio lo stesso Mbappé, costato ai parigini 135 milioni di euro, e Joao Felix a 126 milioni per l'Atletico Madrid.