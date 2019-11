Le troppe intemperanze durante e dopo il match contro il Liverpool costano care al talentuoso esterno del Manchester City.

12/11/2019

Jurgen Klopp, commentando la partita tra Liverpool e Manchester City giocata domenica scorsa, ha dichiarato di essersi divertito parecchio ad assistere a novanta minuti così tirati ed emozionanti. Effettivamente il match tra Reds e Citizens, alla fine del quale la Premier League è andata in pausa per la terza volta in stagione, è stato un vero e proprio spot per il calcio: reti, giocate di altissima qualità, spunti tattici, agonismo e anche qualche immancabile polemica arbitrale che, com'è normale che fosse, ha parecchio infastidito la squadra ospite.

Guardiola ha protestato a lungo per la mancata concessione di due calci di rigore e il collega tedesco, interpellato dalla tv locale, ha glissato lasciando correre e ribadendo quanto comunque, nell'epoca della tecnologia, sia importante poter contare sull'ausilio del VAR. In campo invece i protagonisti si sono dati grande battaglia: la rete di Fabinho ha stappato la partita in avvio costringendo il Manchester City a rincorrere la capolista fin dal principio. Poi, dopo il raddoppio di Salah, i ragazzi del manager catalano si sono definitivamente disuniti incassando anche il terzo gol in avvio di ripresa, firmato da Mané.

Bello, ma inutile, il centro di Bernardo Silva che ha fatto da preludio all'assalto finale: i Citizens hanno provato più volte a riaprire la contesa senza riuscirci, un po' per imprecisioni varie - vedi le occasioni fallite da Aguero e Gabriel Jesus - e un po' per sfortuna. Tra gli osservati speciali della sfida di Anfield Road c'era soprattutto Raheem Sterling, esterno offensivo che proprio da quelle parti è calcisticamente cresciuto prima di passare, nell'estate 2015, al Manchester City per 64 milioni di euro circa. Il suo incontro con Guardiola è stato provvidenziale, visto che sotto la gestione dell'ex Barcellona il talento nato in Giamaica ha scalato le tappe, diventando una pedina insostituibile anche per la nazionale inglese.

Raheem Sterling durante Liverpool - Manchester City: l'esterno inglese è parso ancora molto nervoso contro la sua ex squadra, tanto da cadere in provocazioni e simulazioni che hanno fatto spazientire il commissario tecnico Southgate

Premier League, Liverpool - City lascia scorie: Sterling in punizione

Sterling non farà però parte dell'undici che affronterà il Montenegro e il Kosovo, gli ultimi due ostacoli di un percorso di qualificazione a Euro 2020 che l'Inghilterra dovrebbe poter chiudere mettendo insieme quattro punti. L'esclusione è stata decisa dal commissario tecnico Gareth Southgate, che non ha gradito l'atteggiamento della sua stella durante Liverpool - Manchester City. Quella contro i Reds è una partita che Sterling sente particolarmente, tanto è vero che Guardiola spesso lo deve catechizzare a dovere per incalanarne positivamente le energie ed evitare che il numero 7 possa ritrovarsi in situazioni delicate.

A Southgate non sono piaciute in particolare le tante provocazioni e i tentativi di simulazione tentati durante la partita, e in particolar modo la sfiorata rissa con Joe Gomez - altro giocatore nel giro della selezione nazionale - col quale Sterling è andato a muso duro, dopo un diverbio arrivato in seguito a una perdita di tempo da parte del'avversario. Secondo la stampa inglese anche lunedì a mensa, nel ritiro della Nazionale, sarebbero anche volate parole grosse, scatenando di conseguenza la reazione dei giocatori che lì intorno stavano cercando di separare i due litiganti.

Non una bella immagine, soprattutto agli occhi del tecnico inglese che mal sopporta questi siparietti. E che, non avendo scelta, ha deciso di punire il campione del City comunicandogli di persona la sua esclusione. Sterling però non è stato rimandato a casa, si allenerà col gruppo e di fatto ricaricherà le pile in vista del prosieguo della stagione, pur consapevole che - quest'anno - confermarsi campioni in Premier League sarà decisamente complicato.