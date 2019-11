In seguito all'ammutinamento avvenuto dopo il pari in Champions con il Salisburgo le mogli di Allan e Zielinski sono state vittima di reati che potrebbero essere non casuali, ma veri e propri messaggi intimidatori.

di Simone Cola - 12/11/2019 11:26 | aggiornato 12/11/2019 11:30

Quella che si presentava in questa stagione sembrava per il Napoli un'opportunità unica e quasi irripetibile: ormai da tempo la seconda forza del campionato italiano - nelle ultime 7 stagioni sono arrivati 4 secondi posti - i partenopei avevano la concreta possibilità di sfruttare gli eventuali passi falsi di una Juventus impegnata nella transizione tecnica tra Allegri e Sarri, con l'attenzione rivolta ormai alla Champions League, inserendosi con decisione nella lotta per uno Scudetto che in città aspettano dai tempi di Diego Maradona.

Unica tra le big a confermare il proprio allenatore, Carlo Ancelotti, c'era la sensazione diffusa che questo particolare avrebbe potuto fare la differenza per una squadra a cui non mancavano i campioni e che in estate aveva confermato le sue stelle allargando inoltre la rosa a disposizione del tecnico. Le prime 12 giornate di campionato hanno però raccontato un'altra storia, e se la Juventus dell'ex Sarri ha comunque inanellato una serie di risultati importanti pur non decollando sotto il profilo del gioco, il Napoli si è sciolto come neve al sole a causa di alcuni passi falsi e di una tensione esplosa improvvisamente tra giocatori e società all'indomani del deludente pareggio in Champions League contro il Salisburgo.

L'ammutinamento di una squadra che ha rifiutato il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis ha creato una spaccatura che le successive uscite - 4 gare senza vittorie, appena 3 punti conquistati - hanno aumentato al punto da generare un malcontento diffuso nella tifoseria. Cose che possono succedere, frutto di un clima teso che però si è esasperato nelle ultime ore quando le compagne di Allan e Zielinski hanno denunciato due reati che potrebbero essere tutt'altro che casuali: la moglie del centrocampista brasiliano ha denunciato un tentativo di furto in casa, quella del polacco la rottura del vetro della propria Smart a cui sono stati portati via navigatore e impianto stereo. Fatti che sono finiti all'attenzione della Procura di Napoli.

Napoli, la Procura indaga sui reati ai danni delle mogli di Allan e Zielinski

Gli episodi, avvenuti a distanza di 48 ore l'uno dall'altro, potrebbero infatti non essere reati comuni ma una sorta di intimidazione nei confronti dei giocatori, contestati aspramente da parte della tifoseria dopo la presa di posizione nei confronti della dirigenza. Questa sarebbe l'ipotesi al centro delle indagini affidate al procuratore aggiunto Sergio Amato, coordinatore del pool reati da stadio della Procura di Napoli: qualcuno potrebbe essere passato dalle offese via social - incassate dalla moglie di Allan addirittura di persona, mentre era impegnata a fare la spesa - ai fatti, esasperando un clima già tutt'altro che sereno che nelle prossime settimane potrebbe portare anche a clamorose conseguenze in termini di calciomercato.

Se la frattura tra squadra e società sembra infatti difficilmente ricomponibile, lo stesso discorso può essere esteso anche al rapporto tra le famiglie di alcuni giocatori e la tifoseria. È il Corriere del Mezzogiorno a raccontare della scelta di Zielinski di portare la moglie in Polonia, mentre le compagne di Allan e capitan Insigne avrebbero comunque lasciato la propria abitazione per andare a vivere una in albergo e l'altra nella casa dei genitori a Frattamaggiore.

In questo clima, con la qualificazione agli ottavi di Champions League ancora in bilico e una classifica che lo vede appena al settimo posto, distante ben 13 lunghezze dalla capolista Juventus, il Napoli si scopre improvvisamente fragile e incapace di esprimere sul campo le qualità di una rosa che abbonda di talenti: dopo il pareggio casalingo con il Salisburgo Insigne e compagni non sono riusciti ad avere la meglio sul Genoa, mancando per la quarta gara consecutiva la vittoria in Serie A.

Dopo la pausa Ancelotti si giocherà la permanenza in panchina nel giro di 4 giorni, quelli che passeranno dalla sfida a San Siro contro il Milan a quella di Anfield contro il Liverpool campione d'Europa: inutile dire che per rilanciarsi in campionato e passare il girone in Champions servirà una reazione che al momento, considerato il clima di tensione che si respira in città, sembra tutt'altro che facile. Con il calciomercato di gennaio alle porte e un possibile esodo, l'esonero del tecnico potrebbe rappresentare l'inizio della fine.