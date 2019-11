I Nunziata boys tornanto in Italia con la parziale consolazione di aver otteuto il miglior risultato eguagliato (i quarti di finale) dal 2009 nella competizione di categoria. Ora a giocarsi il primo posto nella manifestazione saranno da una parte del tabellone Messico e Olanda e dall'altra, come detto, Francia e Brasile.

La squadra di Carmine Nunziata crea tanto ma non riesce mai a gonfiare la rete. Da segnalare in particolare due ghiotte occasioni capitate a Gnonto (una all'82' quando, lanciato tutto solo contro il portiere Donelli, si fa ipnotizzare) e altre a Cudrig, Brentan e Tongya.

Finisce ai quarti di finale l'avventura dell'Italia al Mondiale Under 17. All'Estádio Olímpico di Goiania, gli Azzurrini perdono 2-0 contro il Brasile, che vola in semifinale grazie alle reti di Patryck e Peglow messe a segno entrambe nel primo tempo.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK