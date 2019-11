Mirabelli: "Raiola ha preso più di 100mln di commissioni dal Milan"

Torna a parlare l'ex direttore sportivo dei rossoneri.

12/11/2019

Ospite di TeleLombardia, l'ex direttore sportivo del Milan Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare dell'anno in cui era dirigente dei rossoneri:

Sapevamo che quello era un anno franco, per questo abbiamo speso così tanto (230 milioni di euro, ndr). Sapevamo che poi ci sarebbe stata quella situazione con la UEFA. Può darsi che sia una questione di gestione, perché fin quando c’eravamo noi si arrivava facilmente in Europa League e la squadra ha giocato una finale di Coppa Italia. Noi non siamo arrivati in Champions per le partite perse col Benevento e col Verona

Sui rapporti con la proprietà cinese e sulla scelta dell'allenatore:

Non avevo rapporti diretti con la proprietà. Ci siamo visti la prima volta in Grecia, quando dovevamo scegliere Gattuso. Si era posto il problema se cambiare o meno allenatore. La società mi disse che potevo prendere anche Tuchel, io dissi che avevo già il nome di Gattuso in testa. Sono dovuto stare giorni e giorni a ribadire che per me Gattuso fosse la scelta giusta. Alla fine mi dissero che potevo fare quello che volevo ma poi mi sarei dovuto assumere tutte le responsabilità del caso, e che se le cose fossero andate male sarei andato a casa. Mi dispiace che Rino non sia potuto diventare un patrimonio importante del Milan. Se poi qualche dirigente del Milan gli diceva che giocava male e sceglieva chi doveva giocare, anche di questo mi devo prendere la colpa?

Sul rinnovo di Donnarumma:

Secondo me Donnarumma è uno dei portieri più forti al mondo. Se vuoi tenerlo non vedo difficoltà nel farlo firmare per altri 3 anni. Se ci sono riuscito io che sono un cretino, perché non possono riuscirci i campioni che ci sono al Milan? Rinnovare Gigio Donnarumma, uno dei portieri più forti al mondo, e non riuscire a scucire un euro ad un agente che non è un pivellino… qual è la difficoltà oggi? Raiola, prima che arrivassi io, ha preso più di 100 milioni dal Milan. Ho visto le carte...

Sul possibile arrivo di Ibrahimovic a gennaio: