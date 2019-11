Caro mister Sarri, Le scrivo per ringraziarla del coraggio e del rigore professionale che lei ha dimostrato a pochi minuti dall’inizio del secondo tempo di Juventus-Milan nel decidere di mettere fuori Cristiano Ronaldo, sino a quel momento di gran lunga il peggiore in campo, e sostituirlo con Paulo Dybala. Grazie, mister. Grazie del suo rigore professionale. Grazie del suo amore per il calcio. Grazie della sua dirittura umana e professionale. Per tutto il resto, crepi il lupo e viva la nostra magnifica Juve

