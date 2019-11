La società bianconera ha deciso di non calcare la mano: al rientro dalla nazionale, il campione portoghese si confronterà con Paratici e darà spiegazioni allo spogliatoio.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 12/11/2019 10:51 | aggiornato 12/11/2019 10:56

I litigi più grossi, di solito, avvengono nelle migliori famiglie. Quando ci si stima, ci si vuole troppo bene, è inevitabile che ogni tanto possano emergere delle incomprensioni dettate dalla troppa voglia di dimostrare. Che Cristiano Ronaldo non stia passando un grande periodo non è certo la scoperta dell'acqua calda: il campione portoghese, come peraltro ribadito da Maurizio Sarri dopo Juventus - Milan, è in condizioni fisiche precarie da quasi un mese e ha imboccato un tunnel dal quale, almeno per il momento, è complicato fuoriuscire. Questo perché il fenomeno lusitano viene sempre, costantemente chiamato a fare gli straordinari.

Riguardo CR7 c'è infatti una statistica molto interessante, secondo la quale in tutta la sua carriera è stato sostituito solo 35 volte in 284 presenze da titolare, quasi sempre nei minuti conclusivi dei match. Le sostituzioni prima del 60esimo si contano quasi sulle dita di una sola mano, visto che sono solo 6, di cui 5 per infortunio. Per questo, quando al decimo minuto del secondo tempo del match contro i rossoneri Sarri lo ha richiamato in panchina, la reazione del giocatore non si è fatta attendere: al momento dell'annuncio dello speaker le telecamere hanno indugiato su di lui, visibilmente scosso, che non appena lasciato il campo ha preso direttamente la via degli spogliatoi, lanciando soltanto uno sguardo fulminante verso la panchina.

"Porra caralho". Ovvero: "Che c***o". Questo avrebbe esclamato Ronaldo, mentre alcuni bambini lo inseguivano per catturare almeno un frame della sua sfuriata. La frustrazione di essere stato chiamato fuori nel momento in cui la Juventus arrancava ha prodotto una reazione sopra le righe, ma va anche contestualmente specificato - come hanno ribadito i giornali portoghesi - che, seppure arrabbiato, il giocatore non pare aver insultato insultato Sarri né nessun altro componente dello staff bianconero. Il comportamento rimane sicuramente da censurare e, proprio su questo, la società intende fare chiarezza al rientro dalla trasferta in nazionale del proprio tesserato.

Cristiano Ronaldo lascia il campo durante Juventus - Milan, sostituito da Paulo Dybala che poi risolverà la partita: il campione portoghese non verrà multato per la sua reazione, ma dovrà chiedere scusa allo spogliatoio

Cristiano Ronaldo è un caso? La Juventus studia una strategia d'azione

Ci sarà un confronto, diretto e trasparente. Partiamo col dire che, nell'immediato postpartita, Cristiano Ronaldo ha pubblicato sui suoi account social un messaggio distensivo, ovvero una foto di gruppo con didascalia a corredo che celebrava gli importantissimi tre punti ottenuti contro il Milan. Inoltre, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, alla Juventus starebbero facendo di tutto per non ingigantire l'accaduto, mantenendo toni bassi e programmando una strategia che possa permettere a tutte le parti in causa di lavare i propri panni al riparo dalle telecamere. Sarri è tranquillo, combatte i media sorridendo e dicendosi paradossalmente soddisfatto della reazione di CR7, dandole un'interpretazione positiva: il giocatore ci tiene e vorrebbe sempre giocare, anche quando non sta bene.

Da tempo però l'asso lusitano non veniva sostituito per due partite di fila, e anche questo è un fattore sul quale bisognerà ragionare con calma. Il fatto che poi il suo sostituto, Paulo Dybala, abbia propiziato il gol decisivo, segna un punto in favore dell'allenatore, attualmente sotto il fuoco incrociato da parte di stampa e qualche tifoso a causa del gioco esteticamente poco piacevole espresso dalla sua squadra. Ma Sarri ha sempre dimostrato di non guardare in faccia a nessuno, seguendo le sue idee e tirando avanti a barra dritta verso gli obiettivi prefissati: per informazioni, chiedere a Gary Cahill, figura storica del Chelsea passato dall'indossare la fascia di capitano a finire mestamente fuori rosa.

CR7 atteso dopo la sosta: niente multa, ma deve parlare allo spogliatoio

Si procederà quindi a fari spenti, senza smuovere troppo le acque. L'unica certezza è che Cristiano Ronaldo non verrà multato, ma la società lo prenderà da parte per fargli presente che per il futuro sarà meglio evitare certi atteggiamenti. Molto probabilmente non scenderà in campo in prima persona Andrea Agnelli, che di solito delega la gestione di questi casi a Pavel Nedved e Fabio Paratici. Il capo dell'area sportiva avrebbe già contattato Jorge Mendes, plenipotenziario agente e rappresentante di CR7, chiedendo un incontro informale durante il quale chiarire definitivamente la faccenda.

Poi toccherà allo spogliatoio, al quale dovranno essere date delle spiegazioni. Il confronto avverrà al rientro del campione dal ritiro con la nazionale: la dirigenza si aspetta che il giocatore spieghi ai compagni per quale motivo, dopo la sostituzione contro il Milan, ha lasciato immediatamente lo stadio senza fermarsi per festeggiare i tre punti al rientro del gruppo negli spogliatoi. Mancanza di rispetto? Forse, ma a raffreddare gli animi ci ha pensato uno dei leader della quadra, il portiere Wojciech Szczesny:

Sono cose che capitano. È normale che quando uno viene sostituito si arrabbi un po’. Ronaldo ha avuto qualche problema fisico e non si è allenato al 100% nelle ultime settimane. Tornerà in condizioni migliori e farà la differenza, come ha sempre fatto, nella fase decisiva della stagione.

La posizione del polacco pare essere condivisa anche dal resto dello spogliatoio, ma il comportamento poco professionale rimane e, di conseguenza, almeno delle scuse formali è lecito aspettarsele. Anche perché, e questo va specificato, in passato altri giocatori sono passati da casi del genere: la scorsa stagione Dybala lasciò la panchina dopo che Allegri, contro il Parma, lo fece scaldare per poi mandare in campo Emre Can. O, addirittura, tempo fa si verificò il caso Bonucci, escluso per intemperanze caratteriali da una partita di Champions League e poi multato dalla società. Ecco, non si arriverà a tanto, ma chiarire è il primo passo per lasciarsi indietro certi malintesi che possono creare danni in futuro.

L'importanza dell'azienda Ronaldo, il traino del progetto societario bianconero

Ma cos'ha Ronaldo? Se lo chiedono in molti e, oggi, anche lo staff medico della nazionale portoghese cercherà di dare una risposta. Qualora le sue condizioni venissero ritenute precarie, ci sarebbe già un accordo con la Juventus per preservarlo. Nell'ultimo mese Cristiano si è allenato poco e male: dalla partita con il Genoa ha lavorato pochissimo con la squadra, spesso a parte, pur non saltando mai nessun impegno. In campo però questo status ha inciso tanto: dopo aver segnato il gol numero 700 in carriera, CR7 ha inanellato una serie di prestazioni scialbe che hanno fatto indispettire più di una persona.

Eppure, quando si parla di lui, bisogna considerare la sua doppia funzione di giocatore e azienda allo stesso tempo. Il portoghese rappresenta il traino fondamentale per il progetto societario, come testimoniano i registrati nel bilancio 2018-19: 58 milioni di ricavi extra attivati tra stadio e commerciale - oltre 1 milione di magliette vendute -, un seguito digitale aumentato del 68% e una crescita in termini di tifosi che ha toccato la quota stimata di 38 milioni. Numeri da capogiro che spiegano, per filo e per segno, come mai ci sia il bisogno impellente di ricucire questo strappo.