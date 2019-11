Nel rendimento dei nerazzurri secondi in classifica e distanti appena un punto dalla Juventus capolista il peso di chi è arrivato in estate è determinante: merito dell'accurato "colloquio di lavoro" avuto con il tecnico.

di Simone Cola - 12/11/2019 00:25 | aggiornato 12/11/2019 00:28

Distante appena un punto da quella Juventus che ormai da 8 stagioni domina la Serie A, superato anche il Verona - vittoria numero 10 su 12 giornate, 31 punti conquistati su 36 disponibili - l'Inter di Antonio Conte si è confermata la rivale più autorevole dei bianconeri nella corsa allo Scudetto. Un successo, quello ottenuto in rimonta contro gli scaligeri, arrivato in una gara che si è rivelata più difficile del previsto ma che ancora una volta ha dimostrato la forza di un gruppo che crede nel suo allenatore e capace di reagire nel migliore dei modi alla pesante sconfitta incassata in Champions League contro il Borussia Dortmund.

Nel rendimento di una squadra ampiamente rifondata in estate e lontana ormai da anni da qualsiasi discorso relativo al titolo, la mano di Conte è evidente: il tecnico pugliese ha lanciato la sfida alla "sua" Juventus, lo ha fatto puntando su parte della vecchia guardia e chiudendo invece la porta a talenti dalle qualità tecniche indiscutibili ma considerati inadatti al suo progetto. Nainggolan, Perisic e Icardi hanno salutato in estate, sostituiti da 8 volti nuovi che in questa prima parte di stagione hanno contribuito tutti a far volare l'Inter: da Lukaku, 12 gare in Serie A e 9 reti, a quel Nicolò Barella già padrone del centrocampo e autore della splendida rete che ha piegato la resistenza del Verona.

Il centravanti belga e il mediano ex Cagliari sono gli uomini del momento, ma è innegabile che tutti i giocatori arrivati in estate siano riusciti a inserirsi nel 3-5-2 pensato da Conte: Biraghi e Lazaro sono emersi alla distanza, Sensi ha fatto bene fino all'infortunio, Godin e Bastoni hanno contribuito a rendere la difesa nerazzurra la terza meno battuta della Serie A. Soltanto Alexis Sanchez ancora non ha espresso il massimo del suo potenziale a causa di un infortunio, ma è lecito credere che quando tornerà il cileno potrà dimostrarsi un valore aggiunto. Questo perché anche lui, come gli altri, ha superato il "test d'ingresso" voluto da Conte e rivelato dalla Gazzetta dello Sport.

Romelu Lukaku e Antonio Conte festeggiano: il belga è stato il primo nome indicato dal tecnico nella lista dei rinforzi estivi e non ha deluso le attese, segnando 9 gol in 15 partite fino a oggi.

Proprio così: consapevole che il bilancio avrebbe permesso un calciomercato importante ma certo non senza limiti - l'Inter si è da poco messa alle spalle i problemi di fair play finanziario - il tecnico nerazzurro ha voluto sottoporre i possibili nuovi arrivi a una sorta di esame prima che il trasferimento venisse messo nero su bianco. Un colloquio accurato in cui l'allenatore si confronta con chi è prossimo a mettersi al suo servizio per capire se ha le qualità necessarie per farlo, la giusta motivazione, se le reciproche idee di calcio combaciano. È un momento in cui l'affare resta in sospeso e in cui tutto può succedere.

Soltanto in caso di esito positivo Conte concede il proprio nulla osta, fondamentale per permettere alla dirigenza di chiudere l'operazione: è successo con Lukaku, che lo stesso tecnico aveva comunque indicato come profilo ideale per il ruolo di centravanti fin dal primo momento, ed è successo ad esempio anche con Alexis Sanchez. Capire quanto il cileno fosse determinato a riscattarsi dopo 18 mesi da dimenticare al Manchester United era fondamentale, e il fatto che il cileno sia infine arrivato ad Appiano Gentile significa che come chi lo ha preceduto anche lui è stato capace di convincere l'allenatore pugliese sulla propria utilità alla causa.

Del resto anche chi era sembrato inizialmente meno convincente, come ad esempio Lazaro, alla distanza si è rivelato un giocatore importante e capace di dare il proprio contributo. Il "test d'ingresso" serve infatti sia per ribadire la centralità della figura di Antonio Conte - è lui, in pratica, a stabilire chi è o non è da Inter - sia per gettare le basi nella costruzione di un gruppo che deve essere pronto a seguire l'allenatore ovunque, fidandosi di lui e delle sue idee senza mai metterle in discussione. Un metodo che verrà ripetuto sicuramente a gennaio, quando i nerazzurri torneranno presumibilmente sul mercato per allargare la rosa e nuovi volti si troveranno di fronte all'esame necessario per entrare a far parte del progetto nerazzurro. Avanti il prossimo.