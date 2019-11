Il commissario tecnico della nazionale inglese ha parlato in conferenza stampa.

12/11/2019

Caso rientrato. Dopo la lite in allenamento tra Raheem Sterling e Joe Gomez, con il primo che ha messo le mani al collo del difensore del Liverpool (i due si erano beccati anche durante Liverpool-Manchester City), nel ritiro dell'Inghilterra sembra tornata la calma. Lo ha confermato il commissario tecnico dei Tre Leoni, Gareth Southgate, intervenuto in conferenza stampa:

Credo sia importante dire le cose pubblicamente. Sto avendo a che fare con una squadra molto giovane e siamo in uno sport dove le emozioni corrono veloci. Raheem ha spiegato (su Instagram, ndr) che per pochi istanti le sue lo hanno travolto. Sarebbe corretto dire che non è stato così per Joe. Queste cose accadono nel calcio. Abbiamo eccellenti calciatori più esperti che hanno avuto una parte nel tenere il gruppo unito. Se la decisione è quella di non convocare Sterling è chiaro che poi diventi un caso pubblico, quindi ho preferito parlarne ora. La decisione presa è quella di non considerarlo per la gara di giovedì (contro il Montenegro, ndr) e per quanto mi riguarda questa storia finisce qui. Non sono disposto a scendere nei dettagli dell'incidente, se ne parla già abbastanza. Accettiamo l'episodio e come gruppo andiamo avanti, che è la cosa più importante".

Southgate ha proseguito:

È sempre importante essere giusti quando si prende una decisione. Alcuni giocatori più anziani sono stati parte attiva nelle discussioni. Voglio capire la sensazione del gruppo, ma sono il commissario tecnico e ci sono decisioni che devo prendere. C'è un interesse insaziabile per ciò che succede nel nostro ritiro ed è qualcosa che devo accettare. Ho detto tutto ciò che ritenevo necessario da esporre in pubblico. Non vedo a cosa possa servire scendere nei dettagli. Dovevo trovare la soluzione giusta per il gruppo. C'è una linea molto difficile, si prova ad essere giusti con i giocatori e posso non esserlo sempre. Raheem è molto importante per noi ma ho sentito che questa fosse la cosa più giusta da fare

