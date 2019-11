La stagione fallimentare della Chapecoense, vicina a retrocedere in B

Con la possibile retrocessione nel prossimo turno di campionato, e i problemi economici del club, la Chapecoense sta vivendo la peggiore stagione degli ultimi anni.

di Antonio Cunazza - 12/11/2019 20:23 | aggiornato 12/11/2019 20:28

Quasi in fondo alla classifica e a una settimana dalla possibile retrocessione matematica, la stagione della Chapecoense ha ormai preso una pessima strada. In mezzo alle difficoltà economiche, e ai debiti che stanno minando la gestione sportiva del club, la sconfitta interna contro il Gremio 0-1, abbinata alla vittoria del Botafogo contro l'Avai, ha ormai quasi condannato i verdi di Chapecó.

Dopo 32 giornate, e a sei turni dalla fine, la Chapecoense si ritrova penultima in classifica, con 22 punti, a -13 dal Cruzeiro e a -14 dalla coppia Botafogo/Ceará, appena fuori dalla zona retrocessione. Proprio contro il Ceará, la prossima partita interna dei Verdão do Oeste potrebbe essere decisiva: all'Arena Condá una sconfitta significherebbe il matematico ritorno in Série B per la prima volta dal 2013. Intanto, anche sul piano economico il club sta vivendo momenti complicati: i compensi relativi ai diritti d'immagine di staff e giocatori non vengono pagati da quasi due mesi.

Una buona notizia, però, ha rischiarato il cielo sopra Chapecó nelle ultime ore. Uno sponsor sarebbe pronto a coprire due settimane di pagamenti arretrati a staff e giocatori, colmando una piccola parte dei debiti e facendo rifiatare il club. L'eventuale retrocessione in Série B, infatti,sarebbe un ulteriore colpo alla stabilità del club. Venendo a mancare gli introiti garantiti dalla presenza in massima serie, la stessa esistenza della Chapecoense verrebbe messa a rischio.

La formazione della Chapecoense.

La Chapecoense era salita nella massima divisione brasiliana, il Campeonato Brasileiro Série A, noto come Brasileirão, nel 2014. Da allora aveva raggiunto posizioni sempre migliori da una stagione all'altra, salvandosi al primo anno e salendo fino all'ottavo posto sfiorato nel 2016, l'anno della tragedia aerea che quasi cancellò l'intero club.

Lo schianto del 28 novembre 2016 che era costato la vita a 71 persone, tra cui quasi tutti i calciatori e lo staff del club (tranne il terzino Alan Ruschel e il portiere Jakson Follmann), aveva costretto la Chapecoense a chiudere il campionato anticipatamente. Molti club brasiliani avevano offerto loro giocatori in prestito, per un periodo di tempo adeguato a rimettere in sesto la società, ma la dirigenza dei verdi aveva preferito declinare gentilmente la proposta, convinta di voler ricostruire da sola il proprio futuro.

Alla lunga, però, il modello gestionale che aveva fatto rinascere la Chape non ha retto, e ora il club paga le difficoltà intrinseche del gestire a tutto tondo la società essendo ripartiti da zero. Ancora una volta, i verdi sono di fronte all'impresa di salvarsi e costruirsi un futuro nonostante il destino.