Il commissario tecnico della Francia replica all'allenatore del Real Madrid.

di Redazione Fox Sports - 12/11/2019 10:45 | aggiornato 12/11/2019 10:50

"Benzema merita la convocazione, desidera giocare in Nazionale ed è uno dei migliori giocatori in circolazione. Dovrebbe assolutamente avere un posto nella Francia. E non lo dico da allenatore del Real Madrid". Così aveva parlato Zinedine Zidane dopo la vittoria per 4-0 ottenuta sul campo dell'Eibar. E ora è arrivata la replica del commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps:

Non ho problemi a dire che Zidane sta svolgendo il suo ruolo, Benzema è suo giocatore e fa bene a proteggerlo

Insomma, per Benzema non c'è ancora posto tra i Galletti. Il classe 1987 è fuori dai convocati da più di 4 anni per lo scandalo del presunto ricatto a Valbuena in cui fu coinvolto. Da allora non ha potuto più aiutare i Bleus.

Sta invece aiutando eccome il Real Madrid, con cui ha toccato quota 150 gol in Liga (primo giocatore francese a riuscirci) e 50 in Champions League, superando il leggendario Alfredo Di Stefano. In stagione sono invece 11 le reti e 5 gli assist in 11 presenze.