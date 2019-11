La scuderia di Maranello ha deciso di montare una nuova power unit sulla SF90 del monegasco, che sarà retrocesso in griglia a Interlagos.

di Matteo Bellan - 12/11/2019 19:24 | aggiornato 12/11/2019 19:29

È solo martedì e c'è già una brutta notizia per Charles Leclerc in vista del Gran Premio del Brasile 2019 che si disputerà nel weekend. Infatti, è costretto a subire una penalizzazione di 10 posizioni sulla griglia di partenza a causa del cambio del motore sulla sua Ferrari SF90.

Il pilota monegasco ad Austin aveva avuto problemi con la Specifica 3 nella terza sessione di prove libere e di conseguenza aveva dovuto poi utilizzare la Spec-2, già molto chilometrata e meno performante. La scuderia di Maranello per l'appuntamento di questo fine settimana a San Paolo poteva decidere se proseguire con quel propulsore, rischiando nuove problematiche e comunque minori prestazioni, oppure se montarne uno nuovo e scontare una sanzione sulla griglia. È stata scelta la seconda opzione.

Il regolamento della Formula 1 prevede che ciascun driver possa utilizzare solamente tre motori nell'arco di un campionato. Coloro che intendono andare oltre incappano in penalità di 10 posizioni sulla griglia di partenza della gara. L'Autódromo José Carlos Pace di San Paolo permette sorpassi, dunque Leclerc con una power unit performante e affidabile potrà pensare di rimontare.

Mattia Binotto, team principal Ferrari, ha annunciato che Charles Leclerc monterà un nuovo motore in Brasile

Oggi è stato il team principal Mattia Binotto ad annunciare l'utilizzo di un nuovo propulsore sulla Ferrari SF90 di Leclerc. Tuttavia, non ha specificato se esso sarà una sorta di anticipazione di quello del 2020 come si vociferava in questi giorni.

Charles potrà disporre di una power unit nuova - ha spiegato - dal momento che la sua si è danneggiata nel sabato di Austin e questo lo ha costretto a montare una unità usata e meno potente per il resto del weekend. Equipaggiare la sua SF90 con un nuovo motore significa prendere penalità in griglia, ma se non altro a San Paolo ci aspettiamo di tornare ai livelli consueti di performance e di poter lottare con spirito combattivo per finire in crescendo la stagione. Questo sarà importante per cercare la conferma del fatto che stiamo facendo progressi con la nostra vettura e per provare a portare questo stato di forma nella pausa invernale.

In casa Ferrari c'è anche voglia di allontanare le insinuazioni riguardanti le presunte irregolarità del motore denunciate soprattutto dalla Red Bull. Le dichiarazioni di Max Verstappen dopo l'ultimo GP di Formula 1 negli Stati Uniti hanno irritato non poco la scuderia di Maranello, accusata dal pilota olandese di aver barato. Le polemiche non mancano mai quando una monoposto si dimostra troppo più veloce di altre, si cerca sempre di insinuare che vi siano violazioni del regolamento. Non è la prima volta che ciò avviene. Ma è il momento di mettere tutto alle spalle e di concentrarsi sul wekeend in Brasile.