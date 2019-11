Il club toscano ha scelto Muzzi al posto dell'esonerato Bucchi.

L'Empoli cambia allenatore. Al posto dell'esonero Cristian Bucchi, il presidente del club toscano Corsi ha scelto di affidare la panchina a Roberto Muzzi, che in passato ha vestito i panni dell'assistente tecnico di Aurelio Andreazzoli alla Roma, a Empoli e al Genoa. Una scelta a sorpresa, quella dell'Empoli, che occupa attualmente la nona posizione in classifica di Serie B a quota 17 punti come Ascoli e Frosinone. Per accomodarsi sulla panchina degli azzurri, l'ex attaccante della Lazio sfrutterà la norma Mancini (da vice allenatore della Lazio diventò allenatore della Fiorentina nella stessa stagione) la quale prevede che un collaboratore tecnico possa, risolvendo il contratto, diventare primo allenatore di un'altro club nella stessa stagione. A Muzzi spetterà quindi il compito di provare a riportare subito l'Empoli in Serie A dopo un anno di Purgatorio.

