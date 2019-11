Il brasiliano non fa giri di parole: "So che sarà difficile, ma voglio andare via".

di Redazione Fox Sports - 12/11/2019 15:27 | aggiornato 12/11/2019 15:32

I buu razzisti, il dito medio, il pallone scagliato in tribuna, l'espulsione e poi le lacrime. Non è stata una domenica facile per Taison, che ha rimediato il cartellino rosso nel big match tra Shakhtar e Dinamo Kiev per aver reagito contro chi ha pensato bene di venire allo stadio e insultarlo per il colore della pelle. Ai microfoni di Globoesporte, il brasiliano si è sfogato e ha rilasciato dichiarazioni forti in merito al suo futuro:

Dopo quanto accaduto, ho pensato che forse è tempo per me di andare via dallo Shakhtar. Questa è la mia volontà, voglio andare via e tornare ad essere felice

Taison ha proseguito tirando in ballo il Milan:

Sarà molto difficile andare via, lo so perché ormai so come opera lo Shakhtar. Il Milan ha offerto 30 milioni per me, una proposta importante arrivata durante la scorsa estate, ma la società ha rifiutato

Su un possibile ritorno in Brasile: