Il brasiliano sta recuperando dall'infortunio alla coscia e vuole tornare in campo in tempo per la sfida al Real Madrid per mandare un messaggio ai catalani.

di Franco Borghese - 12/11/2019 09:46 | aggiornato 12/11/2019 09:51

Due obiettivi, strettamente legati l'uno all'altro. Neymar vuole lasciare il PSG. Avrebbe voluto andarsene durante la scorsa sessione estiva del calciomercato, ora sta spingendo per ottenere il via libera per il prossimo luglio (l'operazione è troppo complicata per pensare che si possa portare avanti a gennaio). Perché il brasiliano si è pentito quasi subito di aver lasciato i blaugrana nel 2017.

Passò al PSG per 222 milioni di euro. Fu l'operazione più onerosa della storia del calciomercato. Ma Neymar a Parigi non si è mai trovato bene: un po' l'accoglienza fredda dei compagni, un po' il livello basso del campionato: a Barcellona stava meglio. Si sentiva meglio. Per riuscire a tornare in Catalogna il brasiliano ha intenzione di smaltire in fretta l'infortunio muscolare alla coscia che lo tiene fermo dallo scorso 12 ottobre. Il prossimo 26 novembre il PSG giocherà in casa del Real Madrid nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Neymar vuole esserci per mandare un messaggio al Barcellona. Vuole dimostrare di poter mettere in difficoltà i rivali di sempre, vuole dimostrare di poter essere ancora decisivo a grandi livelli.

In questa stagione ha giocato poco ma ha segnato tanto (4 gol in 5 presenze), ed è riuscito a ricucire in parte il rapporto con i tifosi parigini che non hanno apprezzato il fatto che abbia palesato la volontà di lasciare il club. In occasione del suo esordio stagionale, contro lo Strasburgo, Neymar è stato fischiato e insultato: ha però segnato il gol decisivo, proprio come fatto una settimana dopo contro il Lione e poi ancora con il Bordeaux. Si sta impegnando, l'atteggiamento è quello giusto. E pazienza se quando segna strizza l'occhio al Barcellona.

Neymar ha promesso di dare il massimo con il PSG ed effettivamente lo sta facendo. Il suo scopo è quello di farsi notare (perfino desiderare) dai dirigenti del Barcellona, ma con i suoi gol fa comunque il bene del PSG. L'obiettivo è quello di tornare in campo il 23 novembre contro il Lille, per essere pronto alla sfida al Real del 26. Quella l'occasione per brillare.

Al tempo stesso però Neymar vuole riuscire a sfruttare il calciomercato per tornare in Catalogna. Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, il brasiliano è stato a Barcellona sabato scorso in occasione del compleanno della moglie di Luis Suarez: alla festa era presente anche Leo Messi. La giornalista Gemma Soler ha riportato il tutto su Barça TV, affermando che Ney avrebbe colto l'occasione per ribadire la sua intenzione di tornare.

Il Barcellona, in estate, potrebbe riuscire a strappare il brasiliano ai francesi benché nel contratto di Neymar non ci sia una clausola di rescissione: il brasiliano (legato al PSG da un contratto che scadrà nel 2022) potrebbe liberarsi attraverso l'articolo 17. Il prezzo del trasferimento verrebbe quindi stabilito direttamente dalla FIFA. Al momento però Neymar deve concentrarsi sul proprio recupero fisico: il primo obiettivo è tornare in campo contro il Real. Il secondo è far ingolosire i dirigenti del Barcellona.