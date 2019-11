In estate il PSG offrì 75 milioni di euro, De Laurentiis ne chiedeva 100: non si fece nulla. Ora le sue prestazioni sono in calo e lui vuole cambiare aria.

di Francesco Maria Bizzarri - 12/11/2019 09:31 | aggiornato 12/11/2019 11:36

Allan pensa all’addio. C’è una stagione da portare avanti a testa alta, ma l’idea è quella di lasciare Napoli durante la prossima estate. Il rapporto con la società si è rovinato dopo l’ammutinamento. Pure lui è finito nella lista dei “cattivi”, con De Laurentiis pronto a vendere i rivoltosi e rifondare la squadra. Ma non solo: di rapporto deteriorato c’è anche quello con l’ambiente.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’intrusione di presunti ladri nella sua villa a Pozzuoli. Malviventi in cerca di ricchi bottini oppure qualcuno che voleva intimidire il brasiliano e la sua famiglia dopo i recenti fatti? Alle autorità il compito di scoprirlo, ma il giocatore ora non si sente più al sicuro.

In estate, durante il periodo di calciomercato, il PSG era pronto a fare follie pur di portarlo all’ombra della Tour Eiffel. De Laurentiis si oppose, ma adesso la storia può cambiare. Allan può salutare a giugno per 50 milioni di euro. Il cartellino si è svalutato, alla società la scelta sul da farsi.

Calciomercato Napoli, Allan vuole andare via: in estate cessione probabile

Calciomercato Napoli, Allan via: il prezzo si è dimezzato

Da idolo del San Paolo ad uno qualunque. Questa la parabola di Allan, uno che nonostante qualche prestazione non ai suoi livelli in campo mette sempre tutto. Ma il recente caos a Napoli ha fatto finire anche lui sulla possibile lista dei partenti. E il giocatore, spinto da sua moglie, vuole lasciare la città. Di lui si era invaghito il PSG, che nella scorsa finestra di calciomercato gli aveva offerto anche il doppio dell’ingaggio e trattato con il club: 75 milioni di euro sul piatto. Ma il patron ADL rispose che per il cartellino dell’ex Udinese ne servivano 100. Non se ne fece nulla. Adesso il valore è però sceso e si attesta sui 50 milioni.

Allan vive a Pozzuoli, lontano dal caos del centro di Napoli. Accompagna i figli a scuola, poi via a Castel Volturno per gli allenamenti. Casa e campo, niente di più. Spesso organizza grigliate nel suo giardino, quello violato dai ladri qualche giorno fa. Con la moglie Thais sono sposati dal 2016: sono riservati, non schivi. Con la maglia azzurra ha dato tutto: il San Paolo ad ogni contrasto esultava come se fosse un gol. Oggi viene contestato, non si sente sicuro, vuole andare via. Thais ha addirittura oscurato il proprio profilo Instagram per gli insulti. Il rapporto con la città è cambiato. E Allan vuole lasciare.