Di padre in figlio. Anzi, di nonno in nipote. Daniele Maldini, figlio minore di Paolo, ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 2024. A dare la notizia è stato il club rossonero che sui propri account social ufficiali ha pubblicato la foto che ritrare il momento della firma.

Il 19enne Daniel, che non ha ancora esordito in partite ufficiali con la prima squadra, è ritratto insieme all'amministratore delegato Ivan Gazidis, al direttore sportivo Frederic Massara e al direttore tecnico Paolo Maldini.

Prosegue dunque la dinasita dei Maldini al Milan: dopo Cesare e Paolo, ecco il fantasista Daniel che in estate ha svolto il ritiro con i grandi e preso parte alle amichevoli e all'International Champions Cup. Ora è in forza alla Primavera di Federico Giunti, seconda classifica nel Campionato Primavera 2.

From father to son: #MilanPrimavera's Daniel Maldini has extended his contract with the club until 30 June 2024.



Questa mattina Daniel Maldini si è legato ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2024. pic.twitter.com/tTf1AgrGei