Marotta al lavoro per consegnare i rinforzi tanto richiesti da Conte. Vidal il sogno, Giroud e Darmian piste concrete, piace De Paul. E per il futuro spunta Kulusevski.

di Andrea Bracco - 12/11/2019 13:58 | aggiornato 12/11/2019 14:02

Nelle ultime settimane Antonio Conte è stato chiaro: per competere con la Juventus e insidiare i bianconeri in chiave Scudetto, la società dovrà intervenire massicciamente sul mercato di gennaio. Sono almeno tre gli obiettivi da portare a casa in vista di quella che sarà la campagna acquisti invernale dell'Inter. La rosa ha bisogno di innesti sia dal punto di vista numerico che qualitativo, cosa peraltro già ampiamente comunicata dal tecnico leccese alla dirigenza. Le figure sulle quali si dovrà concentrare con attenzione Beppe Marotta sono un attaccante, un laterale e soprattutto un centrocampista. Poi, se ci sarà occasione, si potranno eventualmente studiare ulteriori operazioni in entrata.

In mezzo al campo l'Inter ha palesato i problemi maggiori, visto che Conte in questo momento sta facendo ruotare sempre i soliti elementi, complice anche l'infortunio - con successiva ricaduta - di Stefano Sensi. Serve almeno un innesto top, di quelli in grado di fare la differenza anche a livello internazionale. I nomi sono ormai ben conosciuti: in prima fila fa bella mostra Arturo Vidal, che al Barcellona ultimamente sta trovando più spazio ma, contestualmente, sarebbe affascinato dall'ipotesi di poter tornare a lavorare con il suo mentore. Poi c'è Nemanja Matic, affare low cost (va in scadenza nel prossimo mese di giugno), mediano serbo che al Manchester United è finito ai margini della rosa. Ultimo, e più defilato, Ivan Rakitic, per il quale pare esserci la forte concorrenza della Juventus.

Ognuno di questi tre rappresenterebbe comunque un bell'upgrade qualitativo, e diventerebbe il secondo investimento importante in pochi mesi - dopo l'acquisto di Romelu Lukaku - dal punto di vista dell'ingaggio. Si parla pur sempre di giocatori top, gente pronta a dare il proprio apporto sin da subito, profili che l'attuale allenatore nerazzurro bramava già in estate e che, per vari motivi, non sono arrivati per tempo ad Appiano Gentile. La partita sul nuovo centrocampista è la più delicata, visti gli elementi in ballo: la certezza che però il reparto verrà almeno rinforzato con un volto nuovo è però quasi sicura, a meno di cataclismi inaspettati.

Olivier Giroud festeggia l'Europa League vinta con il Chelsea durante la scorsa stagione: il centravanti francese non sta più trovando spazio a Londra e a gennaio potrebbe approdare all'Inter

In seguito si ragionerà sugli altri obiettivi di mercato. Partiamo dall'attacco, zona di campo nella quale al momento Lukaku e Lautaro Martinez stanno facendo gli straordinari per via dell'assenza forzata di Sanchez. Conte ha costretto il baby talento Esposito a saltare il Mondiale under 17 in modo da avere una soluzione in più, ma è logico che non si possa pensare di rimanere esclusivamente con un 18enne come prima alternativa ai titolari. Per questo si vagliano soluzioni internazionali. La pista più stuzzicante porterebbe dritti dritti nel sud-ovest di Londra, dove ci sarebbe un Olivier Giroud scontento e pronto a lasciare il Chelsea per trovare minuti altrove.

Il bomber francese, che nella capitale inglese ha passato parecchi anni di carriera, ha bisogno di giocare per non perdere l'opportunità di partecipare al prossimo Europeo, ma il suo ingaggio - unito al fatto che si parla di un giocatore di 33 anni - lo rende obiettivo complicato per tutte le eventuali pretendenti. L'Inter non può certo corrispondergli gli 8 milioni di euro che prende attualmente ai Blues, ma l'unica strada percorribile sarebbe al massimo quella di spalmare lo stipendio su più anni di contratto. O, in alternativa, guardare altrove: secondo Tuttosport la dirigenza nerazzurra valuta attentamente le candidature di Andrea Petagna, Kevin Lasagna e Christian Kouamé, rispettivamente di proprietà di Spal, Udinese e Genoa. Se l'assalto a Giroud dovesse fallire, ecco che il piano B arriverebbe dunque dalla Serie A.

Casting per la fascia: il nome nuovo è Darmian, occhio a Florenzi

I continui problemi fisici di Asamoah e l'adattamento di Biraghi, che stenta a procedere secondo programma, costringono l'Inter a rivolgersi al mercato dei laterali. Matteo Darmian parrebbe essere l'obiettivo numero uno: l'ex terzino del Torino piace per la sua duttilità tattica - può giocare su entrambe le fasce - e per le caratteristiche tecnico-atletiche che porterebbe in dote. Dopo alcune stagioni al Manchester United, Darmian si sta ritrovando al Parma e ora potrebbe essere pronto per una nuova avventura ad alti livelli. Lo stesso discorso potrebbe valere per Alessandro Florenzi, messo ai margini della Roma da Paulo Fonseca.

Florenzi in carriera ha ricoperto diverse posizioni (nasce come centrocampista) e può giostrare indifferentemente in ogni zona destra del campo. Qualora però si puntasse su un profilo mancino, ecco che potrebbero essere approfonditi ulteriori discorsi con il Chelsea, visto che Marcos Alonso ed Emerson Palmieri (soprattutto quest'ultimo) cercano collocazione da tempo. Occhio anche a Filip Kostic, eclettico esterno serbo dell'Eintracht di Francoforte: lo scorso anno ha fatto grandi cose in Europa League e potrebbe venire via a un prezzo abbastanza abbordabile. O, comunque, diventare uno degli obiettivi numero uno per la prossima estate.

Uno sguardo al presente e uno al futuro: prima De Paul, poi Kulusevski

A proposito di giocatori che sanno fare un po' tutto, non è un mistero che l'Inter da tempo segua con attenzione la crescita di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino per il quale potrebbe essere fatto uno sforzo già a gennaio. Il suo arrivo non escluderebbe quello di un big alla Vidal, ma puntellerebbe ulteriormente una rosa che a quel punto comincerebbe finalmente ad arricchirsi di talento. Per chiudere l'operazione andrà comunque trovato l'incastro giusto, magari un prestito con obbligo di riscatto più qualche scelta tra i giovani del vivaio nerazzurro, opzione che a Udine è sempre apprezzata.

La valutazione? Difficile dirlo oggi, ma la sensazione è che per meno di 35 milioni di euro i bianconeri non libereranno facilmente De Paul. Tanti soldi, certo, quasi quanto quelli chiesti per Dejan Kulusevski, la sensazione di questa prima parte di stagione. L'esterno offensivo del Parma nasce come elemento di offesa, ma sotto la gestione D'Aversa è diventato un calciatore prezioso anche in fase di non possesso. Il tutto a 19 anni. Il suo cartellino appartiene all'Atalanta ma Ausilio, nelle scorse settimane, avrebbe già visionato di persona il giocatore, ritenuto come uno degli astri nascenti del calcio mondiale.

Conte vorrebbe trasformarlo in mezzala e ha chiesto alla società uno sforzo: per strapparlo ai bergamaschi serviranno 30 milioni di euro, nonostante Kulusevski sia solo alla prima stagione tra i pro. D'altronde l'exploit è stato clamoroso: se il Parma, com'è probabile, opponesse resistenza per liberarlo a gennaio, l'affare si potrà serenamente chiudere a giugno, magari trovando già un accordo a breve per evitare rilanci della concorrenza da qui a qualche mese. L'impressione è che l'Inter punti molto su questo ragazzo, passato in pochi mesi dalla Primavera bergamasca alle luci della ribalta. Giovane, forte, plasmabile: l'identikit è perfetto. E Conte si frega già le mani.