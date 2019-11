Fiorentina, Montella di nuovo in bilico: c'è Spalletti

Come riportato da FirenzeViola.it, la dirigenza della Fiorentina sarebbe tornata a contattare Luciano Spalletti, incontrandolo personalmente in un locale del centro a Firenze, proprio vicino a Ponte Vecchio. Va ricordato che il tecnico di Certaldo è ancora legato all'Inter da un contratto fino al 30 giugno 2021 a 4,5 milioni di euro a stagione. Nel caso quindi la situazione in casa Viola precipitasse e Montella venisse esonerato, servirebbe un grandissimo sforzo economico da parte del patron Rocco Commisso per arrivare a Spalletti.

Una sconfitta pesantissima e inaspettata. La Fiorentina è stata travolta alla Sardegna Arena dal Cagliari, che si è imposto con un incredibile 5-2 grazie alle reti di Rog, Pisacane, Simeone, Joao Pedro e Nainggolan. Dopo la 12esima giornata i viola sono così rimasti a quota 16 punti (frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte) e scivolati al nono posto. Vincenzo Montella è finito nuovamente sul banco degli imputati ed è tornato improvvisamente in bilico. I problemi sembravano alle spalle, ma i gigliati continuano a non trovare continuità e la classifica ne risente terribilmente.

Il tecnico dei viola è tornato in discussione dopo la pesantissima sconfitta per 5-2 contro il Cagliari: avanza l'ex Inter.

