Nainggolan: "Posso rinunciare a tutto, ma non sarei me stesso"

Nainggolan: "Posso rinunciare a tutto, ma non sarei me stesso"

A gara ampiamente conclusa, poi, Nainggolan si è intrattenuto con i bambini che lo stavano aspettando sotto la pioggia all'esterno della Sardegna Arena. Ha reso felici tutti, anche i vigili del fuoco che desideravano scattarsi una foto con lui. Poi se n'è andato congedandosi così: "Rega', ora me ne vado a magna', c'ho na fame che non potete capì!".

Dopo essere stato sostituito, il belga si è accomodato in panchina e il tecnico dei sardi Maran gli ha sussurrato: "Oggi l'hai fatto brutto...". Il Ninja ha sorriso e poco dopo ha incassato anche gli elogi di Boateng: "Oh Ninja, vedo che stai ancora bene fisicamente!", le parole del ghanese. "E pensa che so' pure influenzato!" la replica dell'ex Roma.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK