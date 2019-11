ATP Finals: Tsitsipas batte Medvedev, Zverev sorprende Nadal

Giornata dedicata al gruppo Agassi ha visto i successi di Stefanos Tsitsipas su Danil Medvedev e di Alexander Zverev su Rafael Nadal

di Diego Sampaolo - 12/11/2019 00:17 | aggiornato 12/11/2019 10:22

Stefanos Tsitsipas ha battuto Danil Medvedev in due set per 7-6 (7-5) 6-4 nella sfida dei debuttanti alle ATP Finals di Londra, che ha inaugurato il gruppo intitolato ad André Agassi.

Tsitsipas ha battuto Medvedev per la prima volta dopo cinque sconfitte nei precedenti scontri diretti disputati in carriera con il russo, ed è il primo tennista greco della storia a vincere un match alle ATP Finals. Solo un anno fa vinse le Next Gen Finals di Milano. Stefanos Tsitsipas:

Una delle vittorie più difficili e nello stesso tempo più importanti della mia carriera. Ha funzionato tutto bene. Questo successo mi dà molta fiducia

Erano dodici anni che non si affrontavano alle ATP Finals due giocatori al debutto in questa manifestazione. La grande novità di questa edizione delle Finals di Londra è la presenza di quattro giocatori al di sotto dei 24 anni (Stefanos Tsitsipas, Danil Medvedev, Alexander Zverev e il nostro Matteo Berrettini) a testimonianza del ricambio generazionale in atto nel tennis internazionale.

Zverev supera Nadal in due set

Il campione in carica delle ATP Finals Alexander Zverev ha battuto Rafael Nadal 6-2 6-4 nella partita serale, conquistando il primo successo della sua carriera nei sei scontri diretti con il campione maiorchino. Il ventiduenne tedesco ha vinto 30 punti su 34 sulla prima di servizio e non ha mai dovuto affrontare palle break.

Nadal non era al meglio per un infortunio ai muscoli addominali, che lo ha costretto a rinunciare alla semifinale del torneo di Parigi Bercy. Per il dodici volte campione del Roland Garros era il secondo torneo dopo il matrimonio con Maria Francisca Perello. Alexander Zverev:

L’atmosfera che si respira in questa manifestazione è il motivo per il quale i giocatori danno tutto fin dall’inizio della stagione per qualificarsi. Giocare in questo impianto è qualcosa di speciale, che non si trova in nessun altro torneo durante la stagione.

Nel torneo di doppio sono andate in scena le partite valide per il gruppo Max Mirnyi, grande specialista bielorusso. Nel match dell’ora di pranzo i tedeschi Kevin Krawietz e Andreas Mies (vincitori al Roland Garros 2019) hanno vinto un match molto combattuto contro l’olandese Jean Julien Rojer e il romeno Horia Tecau per 7-6 (7-3) 4-6 10-6. Il forte team francese formato da Pierre Hugues Herbert e Nicolas Mahut (campioni degli Australian Open) si sono imposti sui colombiani Juan Sebastian Cabal e Robert Farah per 6-3 7-5.