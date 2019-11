Juventus, Zaccheroni sul caso Cristiano Ronaldo

Da ex allenatore di Juventus e Milan, Alberto Zaccheroni ha guardato il posticipo della dodicesima giornata di Serie A con molta attenzione. L'ex ct del Giappone ne ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su RadioRai, e - prima di entrare nell'argomento del giorno, la sostituzione di Cristiano Ronaldo - ha mostrato il suo apprezzamento per lo spettacolo esibito sul campo dalle squadre di Sarri e Allegri:

Inevitabile poi parlare di quanto accaduto nel corso della gara, con la sostituzione di Cristiano Ronaldo, che non ha particolarmente gradito (eufemismo) la scelta:

Così come Sarri, anche io ho fatto tutte le categorie e le primedonne me le sono ritrovate nello spogliatoio: in genere si tratta di calciatori che hanno un percorso migliore degli altri e questo percorso viene ripagato dallo stipendio. Cristiano Ronaldo sta vivendo un momento non particolarmente brillante, la Juve ha altri campioni a disposizione e giustamente Sarri fa il leader della squadra. È anche vero che noi allenatori, con la tattica, creiamo i presupposti per vincere, ma le partite le vincono i giocatori. Serve, tuttavia, un tecnico che valorizzi la meritocrazia. Non penso che non serva una multa e non ci sarà, servirà piuttosto un chiarimento.