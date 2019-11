L'ex arbitro analizza gli episodi più discussi della domenica di Serie A e si sofferma anche su Liverpool-Manchester City.

All'indomani della fine della 12esima giornata di Serie A, l'ex arbitro Luca Marelli ha analizzato come di consueto sul suo blog gli episodi più discussi. A cominciare dal gol annullato a Lapadula dopo il rigore sbagliato da Babacar in Lazio-Lecce.

L’episodio centrale al minuto 64, sugli sviluppi di un calcio di rigore parato dal portiere della Lazio. Ma prima di affrontare l’episodio, torniamo alla genesi di tutto, cioè alla concessione della massima punizione. Nei pressi dell’area di porta Mancosu cade a terra dopo un contatto con Milinkovic Savic: il rigore è un evidente abbaglio di Manganiello. In una circostanza del genere la soluzione migliore sarebbe stata quella di lasciar correre, senza fischiare nulla. Se proprio dovessi scegliere una soluzione alternativa, l’unica possibile avrebbe potuto essere una punizione a favore della Lazio: è Mancosu che sposta la gamba sinistra verso Milinkovic Savic che non si muove minimamente sull’attaccante del Lecce. Siamo ai limiti della simulazione. Alle solite: un contatto c’è, l’interpretazione del campo rimane ma, oggettivamente, questo rigore non è giustificabile da qualunque angolazione lo si osservi. Se il VAR non interviene su queste fattispecie, forse sarebbe meglio dichiarare chiaramente che la tecnologia viene e verrà utilizzata solo per tocchi di mano e fuorigioco perché sta diventando quasi imbarazzante commentare certe decisioni

Poi si è soffermato su quanto successo dopo l'errore di Babacar:

Babacar tira, Strakosha pare, il pallone arriva a Lapadula che spedisce il pallone in rete. Il VAR interviene e annulla la rete, portando Manganiello a concedere un calcio di punizione indiretto alla Lazio (non per fuorigioco, per carità risparmiatemi questa assurdità…) e ad ammonire Lapadula, reo di essere entrato in area prima della battuta. La prima immagine è quella fornita dalla sala VOR per giustificare la scelta. Appare evidente che, oltre a Lapadula, in area ci sono almeno quattro giocatori della Lazio. Perché, dunque, non ripetere il rigore, come previsto dalla regola 14, punto c) a pagina 116? La prima spiegazione che “filtra” è che il non aver visto i calciatori della Lazio in area è un errore di Manganiello mentre la decisione di Pairetto sarebbe corretta sulla base del punto 8.11 del protocollo: secondo questa interpretazione, pertanto, dei calciatori della Lazio in area avrebbe dovuto accorgersi Manganiello mentre Pairetto poteva segnalare solo la posizione irregolare di Lapadula dato che, nel prosieguo dell’azione, lo stesso attaccante ha segnato una rete approfittando del vantaggio assunto entrando in area prima del tiro. rancamente tale spiegazione mi convince il giusto, cioè poco. Ciò che salta all’occhio è, in primo luogo, è che il protocollo non indica se si tratti di episodio da “on field review” oppure solo da rilevazione. Per quale motivo dovremmo pensare che questa fattispecie non possa essere rivista nel complesso? Soprattutto perché, con una “on field review“, Manganiello avrebbe potuto rilevare l’infrazione dei calciatori della Lazio, ciò che è previsto e consentito dal protocollo (l’arbitro può decidere anche in base ad elementi di cui non si era accorto sul terreno di gioco). A me questa decisione convince pochissimo. A mio parere il rigore andava ripetuto e la decisione assunta mi pare molto discutibile anche se, ad onor del vero, emerge una evidente discrasia tra il regolamento ed il protocollo VAR (che, peraltro, è da considerare parte integrante del regolamento stesso). Il paradosso? Se Lapadula non avesse segnato, il rigore avrebbe dovuto essere ripetuto…

Poi sul rigore concesso ai biancocelesti per fallo di mano di Calderoni:

Sinceramente un altro rigore incomprensibile: Calderoni sta cadendo, il braccio sinistro è posizionato in modo da evitare al calciatore di cadere in terra a corpo morto, come possa essere punibile un movimento del genere è materia che va oltre le mie capacità interpretative. In questa circostanza che deve fare un calciatore? Tenere il braccio dietro la schiena per evitare un contatto col rischio di distruggersi una spalla cadendo senza protezione? Non ha molto senso. Peraltro, in questo caso, è forse da assolvere Manganiello: pare sia stato l’assistente Manganelli a segnalare il calcio di rigore, come potrebbe evincersi dal gesto dell’arbitro, un pollice verso l’assistente per ringraziarlo dell’aiuto. Un aiuto che avrebbe dovuto giungere anche da Pairetto al VAR: confermare una decisione del genere lascia quantomeno perplessi…

Serie A, Juventus-Milan: la moviola di Marelli

Si passa a Juventus-Milan e alla designazione "eccellente" di Maresca che "chiude senza alcun episodio di rilievo il posticipo di Torino e dimostra di valere impegni di questo livello: ha ancora molto da lavorare ma, in questi anni di Serie A, ha smussato molto alcuni spigoli caratteriali che lo portavano spesso a fischiare la fine della gara con almeno un’espulsione".

Solo due gli episodi evidenziati da Marelli:

Al minuto 56 Scszesny anticipa Piatek mandando il pallone in fallo laterale. Calhanoglu corre verso la linea laterale per battere velocemente ma Cuadrado, per consentire alla difesa di sistemarsi, allontana il pallone con un calcetto: Maresca fischia ed estrae immediatamente il cartellino giallo per comportamento antisportivo. Le proteste successive di Cuadrado sono assolutamente senza alcuna base: la sanzione disciplinare è ineccepibile. Subito dopo dimostra grande carattere affrontando Bonucci: prima di parlare pretende ed ottiene che il capitano della Juventus eviti di gesticolare di fronte a lui, costringendolo ad ascoltare con le braccia raccolte dietro alla schiena. Mi ha ricordato Orsato in Napoli-Juventus con Higuain. Bene. Se poi qualcuno vorrà sostenere che la prestazione di Maresca sia stata negativa… libero di farlo ma non è argomento che susciti la mia curiosità

La moviola di Liverpool-Manchester City

