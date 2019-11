Gli attaccanti biancocelesti hanno toccato quota 20 gol complessivi nel match contro il Lecce. L'intesa cresce, e può diventare un fattore in chiave Champions League.

di Andrea Bracco - 11/11/2019 10:16 | aggiornato 11/11/2019 10:21

Nel campionato di Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Edin Dzeko e Dries Mertens, in tema di gol segnati comandano Atalanta e Lazio. La compagine bergamasca è il miglior attacco della Serie A con 30 reti in 12 partite, un bottino di tutto rispetto soprattutto se consideriamo l'infortunio che sta tenendo Duvan Zapata fuori dal campo da diverse settimane. Se però parliamo di prolificità legata esclusivamente al reparto, i biancocelesti dominano grazie alla coppia gol composta da Ciro Immobile e Joaquin Correa. Uno strano duo, la cui intesa si è affilata definitivamente in questa stagione.

Immobile comanda la classifica dei cannonieri con 14 gol, una media realizzativa molto alta che lo proietta con velocità verso la scalata a posizioni storiche nella classifica all time italiana. La punta campana, reduce da una stagione un po' travagliata dovuta - in particolar modo - agli straordinari impostigli da Simone Inzaghi, pare aver ritrovato lo smalto di un tempo, lo stesso che gli permise di segnare 23 gol nell'annata passata al Torino sotto la gestione Ventura, primo allenatore in grado di valorizzarne le doti permettendogli di sbocciare, in seguito a un'avventura genoana in chiaroscuro.

Correa, invece, a Roma si è letteralmente ritrovato dopo l'esperienza di Siviglia: in Andalusia il talento argentino ci era arrivato su intuizione di Monchi, rimasto stregato dal suo biennio passato alla Sampdoria, società che lo aveva acquistato per 8 milioni di euro dall'Estudiantes raddoppiandone poi il valore in un paio di stagioni. La sua doppietta segnata al Lecce, oltre a essere decisiva per quella che è la quarta vittoria consecutiva della Lazio in campionato, spazza via definitivamente tutte le malignità dette negli ultimi tempi riguardo la sua attitudine egoista, e su una presunta scarsa propensione nel mettersi al servizio della squadra.

La Lazio festeggia uno dei quattro gol segnati al Lecce: per i biancocelesti è la quarta vittoria di fila, che proietta la squadra di Inzaghi in piena zona Champions League. Grande momento per Immobile e Correa, a segno venti volti in 12 giornate

Immobile e Correa si intendono a meraviglia, basti guardare come si cercano continuamente durante tutto l'arco del match, provando a sfruttare la reciproche qualità per tagliare a metà le difese avversarie. Nel 4-2 dell'ultima giornata di Serie A i due hanno messo a ferro e fuoco la difesa di Fabio Liverani, che patisce particolarmente i giocatori in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, capaci di non dare punti di riferimento. E infatti, non appena le due punte laziali hanno preso le misure ai centrali avversari, i buchi creati dalle rapide triangolazioni e dagli scambi nello stretto si sonno rivelati decisivi.

Il quarto gol è la perfetta sintesi di tutto ciò: Correa riceve palla decentrato sulla destra e serve sulla corsa il compagno. Non appena l'argentino scarica la palla sul centravanti, Immobile punta verso il centro dell'area intuendo il movimento del numero 11, bravo a costruire un supporto a rimorchio alle spalle di Immobile. Che, a quel punto, con un tocco smarcante lo libera al tiro. Un sinistro imparabile per Gabriel, che di fatto chiude i conti e permette alla Lazio di candidarsi seriamente per la corsa al quarto posto, un obiettivo ripetutamente sfiorato nelle ultime stagioni, ma anche un sogno mai realmente realizzato.

7 + 5 - Gol segnati in Serie A nelle ultime cinque giornate:#Immobile 7

Lukaku 6#Correa 5

Muriel 5

Milik 5



Coppia.#LazioLecce — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 10, 2019

A oggi il duo laziale ha messo a segno 20 gol complessivi, tenendosi dietro tutti i reparti offensivi della concorrenza. Basti pensare, per fare un esempio, che Lukaku e Lautaro Martinez sono fermi a quota 14, lo stesso score di Zapata e Muriel, e che i tre attaccanti della Juventus - Cristiano Ronaldo, Dybala e Higuain - sono sorprendentemente fermi a quota 10. Insomma, i confronti con gli attacchi delle altre big sono il modo migliore per tratteggiare la potenza di fuoco attualmente esplosa da Immobile e Correa, sulla cui intesa Inzaghi ha lavorato molto, anche a costo di prendersi critiche ingiuste e gratuite.

In estate la società ha scelto di non toccare l'attacco perché il tecnico ha detto chiaramente di voler vedere l'argentino al centro della manovra, trasformandolo da pungente esterno alto a seconda punta, in grado di muoversi in un contesto tattico molto offensivo che prevede la presenza contemporanea di Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Correa si sta sacrificando molto anche in fase di non possesso e questa sua nuova predisposizione al sacrificio è assai apprezzata. E, soprattutto, cancella le troppe bizze di inizio stagione, quando tra gol sbagliati e rigori "rubati" ai compagni la strada imboccata pareva senza uscita. Adesso, con la Champions League nel mirino, è arrivato il momento giusto per completare il processo di maturazione, sperando che a godersene i frutti siano, per una volta, i tifosi laziali.