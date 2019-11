Non dimentico chi devo ringraziare, ovvero mio marito. Quando mi disse che un giorno Gina Maria sarebbe stata più brava di me la cosa non mi piacque molto. Lavoravo giorno e notte con i cavalli cercando di capire tutto. Però lui diceva che ero troppo carina e che Gina invece aveva più polso. Insomma, Gina Maria aveva carattere e Michael l’aveva intravisto. Ricordo che quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo

Poi sulla figlia Gina Maria, campionessa di sport equestri e che nella categoria reining (non pro) ha conquistato un successo anche in Italia.

