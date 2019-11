Indisponibile con il Real, il gallese si allena con la Nazionale ed è pronto a scendere in campo per le partite di qualificazione a Euro 2020.

di Redazione Fox Sports - 11/11/2019 20:10 | aggiornato 11/11/2019 20:15

Al Real Madrid c'è un caso Gareth Bale. L'attaccante, che in stagione ha messo insieme 2 gol e 2 assist in 7 presenze, non scende in campo con i Blancos dallo scorso 5 ottobre, dal successo per 4-2 in Liga contro il Granada quando confezionò un assist in 83 minuti. Poi è sparito, ufficialmente per un problema al polpaccio, l'ennesimo di una carriera tormentata da infortuni.

Ma ora che è arrivata la pausa per le Nazionali, l'ex Tottenham è volato in Galles e si sta allenando senza problemi, tanto che in Spagna hanno ironicamente gridato al miracolo. Su Bale si era espresso così Zidane in conferenza:

La mia è una decisione tecnica. Io ho solo detto che Bale e James non si stanno allenando con il resto della squadra. Se non ci si allena con il gruppo non si può giocare, ora andranno in Nazionale e avranno sei giorni prima di scendere in campo, quindi può darsi siano pronti. Ma ripeto, non è una decisione tecnica. Non sono disponibili per allenarsi con la squadra. Non è una mia scelta. Dipende da loro se siano pronti, hanno bisogno di tempo...

Insomma, parole che fanno capire come i problemi dei due siano tutt'altro che fisici. Di certo c'è che Bale si sta allenando a pieno regime agli ordini di Ryan Giggs e con ogni probabilità giocherà dal 1' le partite di qualificazione a Euro 2020 contro Azerbaigian e Ungheria, rispettivamente in programma il 16 e il 19 novembre. Il Galles è quarto nel Gruppo E a quota 8 punti alle spalle di Slovacchia (10 punti), Ungheria (12 punti) e Croazia (14 punti). Chiude il raggruppamento l'Azerbaigian a quota 1.