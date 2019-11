Le situazioni di Thunder e Pelicans sono incerte, con Danilo già in grande forma e Nicolò alla ricerca di spazio e continuità.

11/11/2019

Dopo aver avuto in NBA anche Gigi Datome, oltre a Marco Belinelli e Danilo Gallinari, sentivamo la mancanza di una terza punta nella lega che potesse portare un volto nuovo per cui tifare. Chiaramente Nik Melli era l’unico che al momento potesse provare l’avventura e il suo arrivo ai new Orleans Pelicans aveva portato non solo la felicità di un altro italiano, ma anche la concreta possibilità che fosse inserito in un contesto che potesse valorizzarlo e portarlo a dei risultati nel breve-medio periodo.

Una squadra che in un’era post atomica in cui se ne è andata la stella Anthony Davis porta a casa Zion Williamson, Lonzo Ball, Brandon Ingram, JJ Redick e Derrick Favors, non può che guardare al futuro con un sorriso, così come Nik Melli che è approdato in un roster con delle prospettive di gioco e risultati. Nik è partito fortissimo, come mai nessuno nessun italiano nella lega, ma i facili entusiasmi dovevano essere smorzati subito.

Dall’altra parte è stato un nuovo inizio anche per Danilo Gallinari, che dopo l’avventura ai Clippers è a uno snodo cruciale per il termine della sua carriera. Sembra essere stato parcheggiato a OKC in una squadra in rifondazione controllata che guarda al futuro in modo diverso dal suo. La free agency incombente all’età di 32 anni lo mette in una posizione di grande appetibilità durante la stagione, magari per una contender in sede di deadline, ma anche facile da scaricare a fine stagione. La free agency sancirà con tutta probabilità l’ultimo ingente contratto NBA di carriera. Questi mesi saranno cruciali per Danilo con la classica speranza che riesca a stare lontano dai guai fisici.

Melli e le prospettive Pelicans

NBA: Melli esordio da favola poi…

Un giocatore di squadra e in grado di rendere sui due lati del campo come Nicolò Melli doveva per forza di cose andare in una squadra che potesse avere caratteristiche che si sposassero bene con le sue. La presenza di Zion Williamson ovviamente fagocita (o meglio fagocietrà) moltissimi minuti in ala grande, ma la capacità di Melli di rendersi utile potrebbe sposarsi molto bene con il roster a disposizione, posto che comunque non gli si chiede di giocare 40 minuti a partita in ogni caso. L’esordio, come detto, è stato fantasmagorico e aveva già fatto pensare a una stagione in discesa, ma i facili entusiasmi hanno lasciato la strada al fisiologico adattamento alla NBA che ha visto partite buone, discreti minutaggi fino a recenti DNPCD.

Non può che essere così all’inizio e se Gentry ora, come ha dichiarato, vuole fare dei cambiamenti nelle gerarchie per questioni difensive, Nicolò dovrà solo lavorare molto per reggere la lotta fisica con i pariruolo che fino a ora lo hanno spesso dominato dal punto di vista atletico. Offensivamente può aprire il campo con grande sapienza per concludere o per creare gioco, sa muovere i piedi sui cambi, anche se i piccoli NBA non sono i piccoli di Eurolega, ma forse gli manca un po' di tonnellaggio e corazza per le lotte di fisico. Siamo certi che tutto arriverà con il tempo, perché la crescita di Nik da Bamberg a oggi è stata verticale e la sua etica del lavoro lo farà crescere nelle gerarchie dei Pelicans. Anche quando tornerà Zion.

Ottime prestazioni di Gallinari a OKC

Presente e futuro di Danilo Gallinari

Discorso diverso per Danilo Gallinari che, pur in una situazione del tutto in itinere, sta confermando di poter spostare gli esiti delle partite in NBA quando in salute. Nell’ultimo match contro i Bucks, poi perso dai Thunder, ha siglato la tripla che ha dato il pareggio nel finale, proprio davanti ad Antetokounmpo e forse anche con un fallo che richiedeva a gran voce dopo il canestro. I venti punti realizzati ormai sono quasi una certezza per lui che è il go to guy di questi Thunder ancora tutti da capire. Il talento a disposizione di Donovan ci sarebbe anche, ma il senso di precarietà che pervade il roster non può che produrre risultati molto altalenanti, come testimonia l’inopinata sconfitta interna con i Wizards.

È evidente che Danilo stia giocando sempre di squadra perché non conosce altro modo, ma soprattutto per i suoi numeri e il suo futuro, perché dimostrare ora di essere in salute e avere un ottimo apporto numerico, gli può garantire magari a febbraio di trovarsi proiettato a giocare per il titolo e provare emozioni e obiettivi che fino a oggi non ha mai avuto. Se Belinelli ha già dato a livello di Finals e titolo, vedere Danilo giocare dei playoff da protagonista in una contender sarebbe oltre che bello, una degna coronazione di carriera a seguito di un po' troppa sfortuna che ha incontrato per strada.