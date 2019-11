Mourinho: "Manchester non può piangere un'intera settimana..."

Tutte le volte che ho giocato contro il Liverpool - ha proseguito lo Special One - non avendo a disposizione un'ottima squadra come i Reds, mi sono sempre preoccupato delle distanze tra i miei quattro difensori. Quando una squadra gioca come loro, con Firmino che agisce tra le linee e crea insidie e con Salah e Mané che sfruttano gli errori, serve giocare stretti

Il riferimento è ovviamente alle lamentele di Guardiola per quel fallo di mano di Alexander-Arnold non sanzionato da Oliver né dal VAR.

La partita è stata davvero bella, c'è davvero tanto di cui parlare. Tutti sanno quanto sia forte il Liverpool e credo che Manchester sia una città troppo bella per piangere un'intera settimana per un episodio. Dovrebbero concentrarsi sul modo di giocare e su cosa migliorare

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK